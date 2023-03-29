Три главных критерия для начала наступления ЗСУ: что уже есть, и чего надо подождать - Роман Шрайк
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Блогер и бизнесмен Роман Шрайк рассказал об условиях, при которых должно начаться контрнасупление ВСУ
Давайте немного систематизирую услышанное и прочитанное из разных источников, и напишу основные критерии для начала наступления ЗСУ.
Российские силы должны максимально истощиться, долбясь о Бахмут, Авдеевку, Марьинку, Угледар. Есть надежда, что это произойдет в ближайшие недели, то есть в апреле.
Украина должна получить западное вооружение, а также обучить и скоординировать силы наступления. Тоже в процессе. Бронетехника постепенно приходит, но ее получение растянется во времени, поэтому вероятно придется начинать как есть, по ходу дела пополняясь за счет новых поставок.
А на какой стадии находится подготовка сил наступления в целом — одному Генштабу ведомо.
Должна закончиться распутица. В прошлом году, насколько я помню, грунт подсох во второй половине апреля. Посмотрим, как будет в этом. Также нужно заметить, что хотя поводы спешить есть, качество подготовки должно стоять на первом месте.
Понимаю, что все будет непросто, верю в ЗСУ.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.