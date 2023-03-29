Блогер и бизнесмен Роман Шрайк рассказал об условиях, при которых должно начаться контрнасупление ВСУ

Давайте немного систематизирую услышанное и прочитанное из разных источников, и напишу основные критерии для начала наступления ЗСУ.

Российские силы должны максимально истощиться, долбясь о Бахмут, Авдеевку, Марьинку, Угледар. Есть надежда, что это произойдет в ближайшие недели, то есть в апреле.

Украина должна получить западное вооружение, а также обучить и скоординировать силы наступления. Тоже в процессе. Бронетехника постепенно приходит, но ее получение растянется во времени, поэтому вероятно придется начинать как есть, по ходу дела пополняясь за счет новых поставок.

А на какой стадии находится подготовка сил наступления в целом — одному Генштабу ведомо.

Должна закончиться распутица. В прошлом году, насколько я помню, грунт подсох во второй половине апреля. Посмотрим, как будет в этом. Также нужно заметить, что хотя поводы спешить есть, качество подготовки должно стоять на первом месте.

Понимаю, что все будет непросто, верю в ЗСУ.