Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" рассказал, что означает этот путинско-лукашенковский блеф

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что мир находится на пороге Третьей мировой войны. По его мнению, Украине и рф следует начать переговоры без предварительных условий (прекратив стрелять, без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон).

Путинский рупор – песков – поспешил заявить, что его шеф и лукашенко обсудят на следующей неделе этот призыв о "перемирии".

Что же означает эта московско-минская игра?

Ну, лукашенко точно всех насмешил – да так, что "Лига смеха" ему может позавидовать. Заявления в стиле "НАТО хочет напасть на святую белорусскую землюшку" – тупое повторение кремлевского нарратива, что "все хотят захватить святую русскую землюшку". По логике путина и его своры, все в мире почему-то настолько тупые, что ради нефти и газа готовы нападать именно на рф, обладающую ядерным оружием. А не на Бахрейн, у которого вообще нет армии, или на точно не самую могучую Венесуэлу.

Ну вот все такие тупые, считают у путина и лукашенко.

Но беда в том, что этот нарратив заходит – и значительной части россиян, и части белорусов. Понятно, что нормальные люди над такими "аргументами" смеются. Но ненормальных, как показывают последние годы, в той же рф – куда больше.

Если серьезно, то в исполнении лукашенко мы увидели написанный в Кремле новый ультиматум. Предупреждение о новой эскалации, если демократический мир продолжит помогать Украине вообще – и готовить контрнаступление в частности. Бу-у-у – ядерная война не за горами! Давайте скорее договариваться! Пусть то, что рф захапала, то у нее и останется. Пока… Не надо это отбивать. Не надо ничего деоккупировать.

Почему так истерично, так явно, так открыто всего этого требует Кремль (лукашенко тут просто рупор)? Потому что путину – кровь из носу – нужна передышка. Вовсе не мира ради. Цель – накопить силы. Путинская армия может под нажимом украинского контрнаступления посыпаться. Скорее всего, на юге, что позволит нам выйти на Чонгар и Перекоп еще до осени. И россияне выпрашивают, бряцая ядерным оружием, перемирия. Чтобы накопить и человеческие ресурсы для новых атак, и ракеты – для новых ударов. И потом возобновить боевые действия – в удобный для себя момент.

Напомню, что согласно тому, что в рф зовется конституцией, те же Запорожье и Херсон – "святая русская землюшка". И их рано или поздно надо "освобождать".

Как следствие – устами лукашенко Кремль обещает испепелить весь мир, если не начнутся переговоры по лекалам Московии.

Путинский режим сейчас в такой ситуации, что согласился бы даже на ввод миротворческих сил на "линию столкновения". Потому что сейчас для рф это выгодно.

Вероятно, российское высшее военное командование осознало, что их фронт может быть прорван в скором времени. И теребит политическое руководство – (при)остановите всё, пока не поздно!

Нет сомнений, что нам нужно игнорить эту российскую истерику в лукашенковском исполнении. И продолжать готовить контрнаступление. И проводить его – когда будут созданы необходимые условия.

Но при этом следует понимать, что Украину будут пытаться остановить даже некоторые западные союзники. По крайней мере, от деоккупации Крыма, Донецка, Луганска. На камеры все будут подтверждать, что всё это – Украина. А не на камеру, где-то за кулисами – убеждать наших дипломатов и политиков, что не надо заходить в тот же Крым. Не надо пытаться отбить целиком Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области. Аргументируя это в том числе тем, что большинство населения там якобы уже нелояльно к украинской власти. А потому, давайте договоримся "где-то посередине". Но даже такие разговоры возможны лишь после того, как будет успешно развиваться наше контрнаступление. Когда мы, как минимум, выйдем на админграницы Крыма. А выходить на них, безусловно, надо! Не вестись на путинско-лукашенковский блеф. Всячески демонстрировать свою готовность к переговорам. Но – лишь после того, как российские оккупационные войска уберутся со всей территории Украины. Включая Крым.