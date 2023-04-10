Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал, повлияет ли слив документов Пентагона на наступление ВСУ и зачем рф бряцает "ядеркой" в Беларуси.

В последние дни всё громче обсуждается тема грядущего контрнаступления ВСУ, а также его вероятной отсрочки из-за слитых в сеть секретных документов Пентагона.

Сейчас мы имеем относительно стабильную линию фронта. За последние несколько месяцев, несмотря на постоянные атаки россиян, серьезных подвижек у них нет. В свою очередь, Украина имеет хороший шанс усилиться, попытавшись контрнаступать.

Россияне же, похоже, будут всячески пытаться удержать позиции, ведя теперь уже оборонительные действия на поле боя. А на дипломатическом ристалище не оставлять попытки продавить идею глобальных переговоров по Украине с участием других игроков. Угрожая, что война может перейти в формат затяжной, многолетней – на годы, а то и десятилетия. Такая перспектива, естественно, выглядит не слишком привлекательно для наших западных партнеров.

Ядерные игры рф, втягивание в это Беларуси – часть именно такого трека. Попытка убедить Запад, что надо уменьшать помощь Украине и, как минимум, "замораживать" конфликт. И в ход пошел даже такой аргумент как распространение ядерного оружия.

При этом не исключен вариант, что ядерное оружие в Беларуси так и не появится к 1 июля, как было анонсировано. Могут просто заявить – мы подготовили необходимую инфраструктуру, а самого размещения не будет. Тут много зависит как от событий на фронте, так и от позиции Китайской Народной Республики. Как это не парадоксально звучит, Китаю выгоден ядерный шантаж в исполнении россии, но не выгодно распространение ядерного оружия.

Нет сомнений, что руководству рф, особенно перед выборами 2024 года, важна такая вещь, как создание условной победы для внутреннего потребления, для своих граждан. Кремль и его пропагандисты уже масштабировали картинку войны, преподнося всё так, будто россияне воюют не против Украины, а против НАТО. Соответственно, история в стиле "НАТО атаковало, а мы удержались" вполне может подойти как история победы для российского обывателя.

Многое в дальнейшем развитии событий зависит от того, что сможет показать в ближайшее время Украина на поле боя.