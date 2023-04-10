Оккупанты хотят ослабить ВСУ и растянуть их резервы по всей линии фронта

В Беларуси снова продолжили совместные с Россией военные учения. На этот раз — по меньшей мере, до 17 апреля.

Это очередное продолжение учеб на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 50 недель. Отмечается, что белорусские военные улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Не исключается возможность локальных провокаций российских оккупационных войск на украинско-белорусской границе с целью не дать нам возможности передислокации резервов с того направления на восток.

Впрочем, только на прошлой неделе инженерными подразделениями ВСУ на севере страны обустроено несколько десятков минных полей с использованием более шести тысяч противотанковых мин. Прорыто более семи тысяч метров противотанковых рвов и траншей.

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Наева, обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией.

Следует заметить, что также зафиксирована передислокация врагом войск на Белогоровском выступе и ротация российских подразделений в районе Угледара, откуда ранее была выведена 155-я бригада морской пехоты. Вместе с тем, на Лиманском направлении, у Кременной, появились новые подразделения 3-й и 24-й бригад спецназначения.

Эти довольно неприятные моменты свидетельствуют о том, что оккупанты рассматривают возможность наступлений по нескольким направлениям с целью растянуть резервы ВСУ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на Беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, сейчас воюющих в Украине. По его словам, в Беларуси готовится "государственный переворот". Лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".