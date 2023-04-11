Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о том что происходит в Бахмуте

Бахмут…

Ситуация стабильно-сложная, но контролируемая ВСУ и Украиной почему именно так, поясню чуть ниже.

Прежде всего, российские оккупанты так и не смогли перерезать 0506 и 0504, особенно если говорить о городской её ветке — улица Чайковского. По сути, это сейчас линия обороны ВСУ.

В минувшие сутки ряд контратак ВСУ позволили отогнать оккупантов до улицы Корсунского, что значительно расширил буфер безопасности для городской ветки логистической артерии 0504, через Ивановское на Константиновку. С другой стороны, РОВ (российские оккупационные войска — ред.) будут тянуть резервы десантуры с пригорода.

Железка за последние сутки стала для российских оккупантов так же непреодолимой преградой. Отдельные группы смогли зайти за пределы дозволенного, но были уничтожены. То есть, закрепится россиянам в районе железки не удаётся и в ближайшее время вряд ли удастся.

Российское командование так же продолжает тянуть все имеющиеся ресурсы в город. На днях я акцентировал внимание на том, что они направляют в Бахмут не только подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ВДД, 57-й ОМСБр, а так же, неожиданно, 98-й ВДД.

Ранее они держали позиции в полях у Бахмута. За исключением тел 98-й ВДД, которая размещается севернее и отвечает за Кременную. Такое перемещение может быть обусловлено тем, что Луганский плацдарм, особенно по линии Р-66 и так перенасыщен войсками РОВ, от которых толку "0". Ноль.

Вот и решили перекинуть часть 98-й ВДД в Бахмутскую мясорубку. Но и это ещё не всё. Часть подразделений с направления на Хромово отвели в городские бои. То есть, ослабили давление на 0506, ради того, чтобы как можно скорее решить вопрос с Бахмутом, что обусловлено нехваткой живой силы.

Так же, для ускорения процесса, россияне стали чаще применять в районе боевых действия авиацию, оснащённую планирующими бомбами. Таким образом РОВ устраняют для себя серьёзнейшую проблему — многоэтажную застройку, по сути, стирая город с лица земли.

В сети появились сообщения о том, что РОВ якобы контролируют 75% города, но с этим можно поспорить. Во-первых, потому, что за последние 2 недели их продвижение значительно замедлилось. Это произошло на фоне того, как РОВ стали выходить за пределы малоэтажной застройки в городе.

Оставшаяся под контролем ВСУ часть Бахмута это преимущественно многоэтажная застройка, в которой у россиян из рук вон плохо продвигаются дела, из-за низкого уровня подготовки и опыта ведения боёв в городских условиях. Именно поэтому у них заметное торможение и рвение ровнять город.

Для решения вопроса со взятием Бахмута до Пасхи вкс рф могут задействовать свой максимальный бомбовый потенциал, для уничтожения города. Другим путём, в многоэтажной застройке им реализоваться завершение захвата в установленные сроки не удастся.

Бахмут держит оборону 254-й день…

Источник: Telegram-страница Александра Коваленко.