Почему утечка секретных американских документов – это удар по россиянам

кремль не готовк к тому, что ВСУ пойдут в атаку, и просто пытается оттянуть время поражения

Утечка секретных документов вызвала недоумение и точно оставит неприятный осадок у союзников США, пишет Politico. Так, Украина якобы даже изменила планы касательно контрнаступления.

Да и в самом Пентагоне признали, что была опубликована засекреченная информация, которая представляет очень серьезный риск для национальной безопасности США.

На мой взгляд, сама публикация этих секретный документов говорит о том, что россия не готова к украинскому контрнаступлению, боится его. Обладание планами противника позволяет противодействовать им. Но рф (а за "утечкой", по моему мнению, стоит именно она) вместо того, чтобы использовать полученные знания для противодействия контрнаступлению ВСУ в военном аспекте, предпочитает сделать их достоянием общественности. Фактически говоря Украине – я знаю твои планы. Что позволяет их подкорректировать.

То есть, рф вместо того чтобы эффективно противодействовать украинскому контрнаступлению на поле боя (имея определенный козырь в рукаве), решила просто попытаться отсрочить его, опубликовав соответствующие документы – и вынуждая Киев отсрочить свои планы. Всё ради того, чтобы выиграть время.

Тактически россия выиграла. Думаю, она, действительно, заставила наше высшее военно-политическое руководство изменить планы касательно наступления. Плюс – посеяла недоверие к США среди партнеров, в том числе, похоже, в Киеве. Трудно вести секретные дела с тем, кто допускает такие "утечки".

Но это лишь тактический выигрыш. Стратегически же рф проиграла! Теперь Штаты обязаны будут показать эффективную контрразведывательную борьбу. Да, им придется быть в разы осторожнее, но и – в разы эффективнее. Найти "крота" – источник "утечки", устранить его. И это точно будет сделано. Агент российской разведки неминуемо будет разоблачен. А, возможно, целая сеть.

В итоге Кремль стратегически теряет, так как лишается ценного источника информации. Всё ради того, чтобы отсрочить украинское контрнаступление. Которое можно лишь несколько замедлить, но не предотвратить.