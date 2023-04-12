Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский прокомментировал очередное видео с казнью украинского военнопленного

Когда выходит очередное видео жестоких казней украинцев, я всегда думаю о том, что ведь по сути русские точно так же вели себя в отношении практически всех завоеванных ими народов, которые теперь входят в состав РФ и воюют за Россию.

Достаточно подробно задокументированы зверства русских завоевателей на Кавказе. Там российские генералы Ермолов и Засс (на фото ниже) творили настоящий геноцид в отношении целых народов. В частности, Григорий Засс практиковал именно отрезание голов черкесам. В сети можно найти много исторических свидетельств. А сегодня в России ему ставят памятники.

Вот кавказцы смотрят видео казни украинца, многие даже одобряют это. А ведь всего полтора века назад их прадедам на Кавказе русские точно так же головы отрезали. Не украинцы, а русские сжигали целые аулы с женщинами и детьми. Не украинцы, а русские уже в 2000-х массово истребляли чеченцев.

Как после этого кавказцы могут помогать русским пытать и убивать украинцев — для меня просто непостижимо.