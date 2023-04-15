Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" о заявлении пригожина "закончить "СВО":

Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, наемники которого активно участвуют в штурмах Бахмута и Авдеевки, неся колоссальные потери, предложил властям россии закончить так называемую "специальную военную операцию" (как в рф называют войну против Украины).

По его мнению, идеальный вариант – это объявить об окончании т.н. "СВО", намертво закрепившись на территориях, которые удалось захватить.

Я с осторожностью отношусь к разговорам по поводу того, что Пригожин якобы в абсолютных "контрах" с Кремлем.

Персонаж, который в свое время пробился в относительно ближний круг путина, вряд ли имеет какие-то принципы, исповедуя и пропагандируя которые, он готов порвать эту связь. Пригожин и появился-то как некая относительно значимая фигура в российском пространстве, благодаря путину. Как самостоятельный игрок – он ничего не значит.

Когда у него были какие-то свары с минобороны рф, некие обвинения непосредственно в адрес шойгу и герасимова, возможно, имелись некие перегибы. Но, скорее всего, Пригожин был и остается на подтанцовке у Кремля.

И пригожинская попытка вбросить идею в стиле – давайте уже заканчивать эту "специальную военную операцию", остановимся на захваченном – может быть идеей, сформировавшейся не в его голове, а в Кремле. Для создания почвы будущих действий. Для оправдания неспособности россиян наступать.

Ведь понятно, что рф в значительной степени раскрошила свои зубы, которыми вцепилась в Украину. И двигаться дальше у агрессора попросту нет потенциала. На данный момент. Но об этом же российскому обществу не скажешь! И тут – Пригожин в помощь. С подобными меседжами.

Это не значит, будто что-то изменилось в российской агрессивной политике. Лишь – что рф нуждается в передышке, чтобы нарастить запасы боеприпасов, вооружений, живой силы. И продолжить агрессию.

Возможно, мы видим лишь пробный шар. С тем, чтобы началась дискуссия по поводу того, что "хватит нам пока и этого". Но, подчеркиваю, не стоит обольщаться ни Украине, ни Западу. Россияне настойчиво, порой даже истерично кричат сейчас о переговорах и неком перемирии лишь для того, чтобы перегруппировать силы – и ударить снова.