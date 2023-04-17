Народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко специально для "Телеграфа":

Невероятную "миротворческую" активность проявляет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Сперва он призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны. Мол, "миру нужно спокойствие".

Затем, вскоре после визита в Китай, который также представил недавно весьма своеобразный "мирный план", не имеющий ничего общего со справедливым миром, да Силва решил сравнить российско-украинскую войну с… семейной ссорой.

Дескать, США и другие страны Запада должны прекратить "поощрять" войну в Украине (это, надо полагать, о поддержке нас вооружениями и боеприпасами для противостояния российской агрессии), а больше "говорить о мире", подталкивая Киев и Москву к переговорам.

Во-первых, предлагаю президенту Бразилии в ответ на его призыв отдать Крым россии – отдать ей какой-то регион Бразилии. Может, ему понравится.

Во-вторых, какие-либо "мирные планы" от стран, поддерживающих путина, – неприемлемы. Сегодня в Бразилию приехал министр иностранных дел рф – лавров. Наверняка, посоветовать какой-то другой "мирный план", который должен потом озвучить президент Бразилии.

Наша позиция проста: нам нужно выйти на границы 1991 года. Это единственный мирный план, который мы поддержим. И который обязательно воплотим в жизнь!