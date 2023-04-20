Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук специально для "Телеграфа" рассказал о вооружениях, которые были бы нам очень кстати

Президент Южной Кореи – Юн Сок Ель – впервые за время полномасштабного вторжения россии в Украину заговорил о возможной военной помощи нашей стране.

В ответ на это зампредседателя Совбеза рф, бывший президент дмитрий медведев разразился угрозами. Мол, россия тогда ка-а-ак накачает оружием Северную Корею (КНДР)!

И хоть пока Южная Корея не дала четкого ответа, станет ли поставлять нам вооружения (мол, Сеулу важно сохранить стабильные отношения с Москвой), это точно не значит "нет". Хоть и "да" нам пока не сказали.

Следует понимать, что рф сейчас может дать КНДР разве что танки Т-34, а также, возможно, САУ-130 и трехлинейки. Не секрет, что в последнее время россияне сами клянчат у северокорейцев боеприпасы.

При этом Южная Корея, которую вдруг надумал пугать медведев, владеет наиболее передовыми в мире технологиями в военном деле. Включая, пожалуй, лучший на данный момент артиллерийский комплекс K9 Thunder. Это 155-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ), которую многие эксперты считают даже мощнее знаменитой шведской 155-мм многоцелевой САУ FH77 BW L52 Archer ("Лучник").

Кроме того, у южнокорейцев одни из самых крутых в мире танков – К2 ("Чёрная пантера").

Те же поляки, которые сейчас очень мощно накачивают свою армию, закупили именно K9 (как и Финляндия, кстати), а также K2. Причем для сборки этих танков даже завод намерены создать в Польше.

Система разведки, ракетное вооружение – всё это у Южной Кореи высочайшего качества. Совместно с другими дружественными странами Юго-Восточной Азии она разрабатывает истребитель пятого поколения.

Нет сомнений, что южнокорейское вооружение полностью отвечает стандартам НАТО. И если нам передадут такие виды военной помощи, это, безусловно, позитивно повлияет на нашу обороноспособность.

Не забываем, что и боеприпасы 155-мм прибывают к нам с американских складов, находящихся в Южной Корее. Она имеет статус союзника США. На ее территории расположены американские базы и склады.

Подчеркиваю, Южная Корея обладает одним из лучших в мире военно-оборонных потенциалов. И те же два дивизиона САУ K9 могут очень многое изменить на фронте в тактическом плане. А батальон танков K2 тоже был бы нам более чем кстати. Это всё – новейшая техника, с современными возможностями.

Очень нужны нам и южнокорейские тягачи, внедорожники. Так что надеемся в обозримом будущем на позитивное решение Южной Кореи касательно военной поддержки Украины.