"Бомбардировка" Белгорода показала истинную обстановку в российской армии - Петр Чернышев
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Бизнесмен Петр Чернышев дал новый взгляд на "бомбардировку" Белгорода
Много уже диванных экспертов написало про российский бомбардировщик, который почему-то сбросил свою огромную бомбу на Белгород.
Это было позавчера. И как сенсация уже забылась. Сегодня утром написали, что эвакуировали большой квартал в Белгороде — потому что ищут вторую бомбу, которая упала — но не взорвалась. Маленькая новость.
А у меня новый взгляд на это!
Представьте себе: два дня назад СУ-34 возвращается на базу и у него нет ДВУХ бомб — это видно конечно всем. Одна взорвалась — что случилось с другой — непонятно. Потому что в Украину самолет не долетел и там не сбросил.
Вот какую ситуацию надо иметь в армии — чтобы два дня никому было непонятно что же случилось со второй бомбой? (а пишут что это огромные бомбы примерно 1 тонна весом каждая!)
При наличии камер на самолете, спутников, дронов — но только через два дня они поняли что бомба просто так потерялась — НЕПОНЯТНО ГДЕ!
Ну и какой пофигизм конечно у российской власти — они же написали что "самопроизвольно сошла с самолета" (???) только одна бомба — зная что "пропали" две. То есть они знают, что вторая где-то лежит НЕ ВЗОРВАВШИСЬ — но не пишут ничего и не эвакуируют людей.
Все там сгнило и воняет…
Источник: пост Чернышева в Facebook
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