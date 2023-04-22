Бизнесмен Петр Чернышев дал новый взгляд на "бомбардировку" Белгорода

Много уже диванных экспертов написало про российский бомбардировщик, который почему-то сбросил свою огромную бомбу на Белгород.

Это было позавчера. И как сенсация уже забылась. Сегодня утром написали, что эвакуировали большой квартал в Белгороде — потому что ищут вторую бомбу, которая упала — но не взорвалась. Маленькая новость.

А у меня новый взгляд на это!

Представьте себе: два дня назад СУ-34 возвращается на базу и у него нет ДВУХ бомб — это видно конечно всем. Одна взорвалась — что случилось с другой — непонятно. Потому что в Украину самолет не долетел и там не сбросил.

Вот какую ситуацию надо иметь в армии — чтобы два дня никому было непонятно что же случилось со второй бомбой? (а пишут что это огромные бомбы примерно 1 тонна весом каждая!)

При наличии камер на самолете, спутников, дронов — но только через два дня они поняли что бомба просто так потерялась — НЕПОНЯТНО ГДЕ!

Ну и какой пофигизм конечно у российской власти — они же написали что "самопроизвольно сошла с самолета" (???) только одна бомба — зная что "пропали" две. То есть они знают, что вторая где-то лежит НЕ ВЗОРВАВШИСЬ — но не пишут ничего и не эвакуируют людей.

Все там сгнило и воняет…

Источник: пост Чернышева в Facebook