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"Бомбардировка" Белгорода показала истинную обстановку в российской армии - Петр Чернышев

Автор
Петр Чернышев Петр Чернышев
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Вторая бомба, которая упала на город
Вторая бомба, которая упала на город

Бизнесмен Петр Чернышев дал новый взгляд на "бомбардировку" Белгорода

Много уже диванных экспертов написало про российский бомбардировщик, который почему-то сбросил свою огромную бомбу на Белгород.

Это было позавчера. И как сенсация уже забылась. Сегодня утром написали, что эвакуировали большой квартал в Белгороде — потому что ищут вторую бомбу, которая упала — но не взорвалась. Маленькая новость.

А у меня новый взгляд на это!

Представьте себе: два дня назад СУ-34 возвращается на базу и у него нет ДВУХ бомб — это видно конечно всем. Одна взорвалась — что случилось с другой — непонятно. Потому что в Украину самолет не долетел и там не сбросил.

Вот какую ситуацию надо иметь в армии — чтобы два дня никому было непонятно что же случилось со второй бомбой? (а пишут что это огромные бомбы примерно 1 тонна весом каждая!)

При наличии камер на самолете, спутников, дронов — но только через два дня они поняли что бомба просто так потерялась — НЕПОНЯТНО ГДЕ!

Ну и какой пофигизм конечно у российской власти — они же написали что "самопроизвольно сошла с самолета" (???) только одна бомба — зная что "пропали" две. То есть они знают, что вторая где-то лежит НЕ ВЗОРВАВШИСЬ — но не пишут ничего и не эвакуируют людей.

Все там сгнило и воняет…

Источник: пост Чернышева в Facebook

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Теги:
#Бомба #Белгород #Блог #Петр Чернышев