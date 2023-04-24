Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар рассказал о том, чего ожидать от контрнаступления ВСУ и объяснил почему украинские воины могут законно обстреливать территорию россии

Белгороду следует приготовиться. Украинское контрнаступление будет максимально креативным и наверняка непредсказуемым для оккупантов. Захват серой зоны на левобережье Херсонщины и дружеские намеки министров обороны стран-партнеров дают питательную пищу для интересных гипотез.

Крым — самая логичная мишень ВСУ. А значит, мелитопольское направление кажется наиболее вероятным вектором удара ВСУ по рашистам. Именно поэтому Силы Обороны там пока не наступают.

Мелитополь и Крымский перешеек – один из самых укрепленных районов рашистской обороны. В ожидании контрнаступления, орки "закіхтилися" на восточном берегу Днепра.

Неожиданно для окупантов, ВСУ наступают южнее, перебравшись в серую зону на левом берегу Херсонщины. Позволю себе предположить, что главная задача этих подразделений – оттянуть в этот сектор дополнительные силы рашистов, ослабляя другие зоны обороны. Если же оккупанты не укрепят южный фланг, то именно Херсонщина окажется тем регионом, где ВСУ изрядно поджарят пятки русни.

Война снимает запреты: самый креативный сюрприз от Залужного, по моему мнению, должен быть в Белгородской области.

Оперативная группировка "Белгород" РФ, по данным разведки, составляет примерно 7,2 тыс. солдат. Даже один щедрый артиллерийский обстрел с харьковской стороны, поддержанный HIMARS, позволит не только проредить колонны рашистов, но и включит нытье бункерных гражданских сторонников на самые высокие децибелы.

"Флэшмоб" в Белгороде полностью изменит ландшафт обороны окупантов: прикрывая свою задницу в области, русня снимет с фронта сильнейшие дивизии, потому что одна вещь — сдать Мелитополь, совсем другая — Белгород.

На идею навестить белгородских "мыжебратьев" меня натолкнул министр обороны Германии Борис Писториус: "Проникновение украинских военных на территорию России вполне нормально при такой — развязанной Москвой — широкомасштабной войне". А кто сказал, что эта пенетрация (т.е. проникновение) должна произойти после выхода на границы 1991 года?

Считаю, что еще месяц-два ВСУ логистически будут изматывать рашистов. Я здесь выхожу из слов министра обороны США Ллойда Остина: "Оружие, которое поступит в следующие месяцы, даст ВСУ преимущество на поле боя". Это означает, что самый ощутимый удар произойдет летом.

Тем временем, украинские стратеги будут выискивать слабые места в обороне рашистов. Это заставит орков постоянно маневрировать или отступать на определенных участках. Эти выводы следуют из анализа ситуации, а также подтверждены другими экспертами… Русня тоже мониторит все эти источники, поэтому никакой Америки я для них не открываю.

Самое важное: ожидаемое широкомасштабное наступление ВСУ не начнется одномоментно "по желтому свистку", и окажется гораздо более технологичным, чем казалось. А нам свое делать: верьте в ВСУ. Приближайте Победу!