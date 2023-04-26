Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал появление новых российских ЧВК на фронте в Украине

Думаю, все вчера смогли увидеть видео с пленным боевиком ЧВК "Редут", который помимо всего прочего слёзно рассказывал о том, что он сам от газпромовского ЧВК "Поток", помимо которого были собраны ещё "Факел" и "Пламя".

Собственно, обменный фонд пополнен, но есть интересный момент.

В то время, как все информационное пространство заполнено ЧВК "Вагнер", мало кто слышал о деятельности ЧВК "Редут", а это, между прочим, одна из наиболее старых и профессиональных российских ЧВК. Старая она, поскольку была создана в 2008 как "Редут-Антитеррор" или Центр-Р.

Профессиональная составляющая обеспечивалась костяком из отставной спецуры СВР рф, мо рф и 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ. Данная ЧВК была на высоком счету у мо рф, что объясняет размещение их основной базы в Кубинке, вместе с 45 ОБрСпН.

В общем, не сборище зэков, а элитная ЧВК. Но, есть нюанс…

В 2022-м ЧВК "Редут" принимает участие в полномасштабном вторжении в Украину и начинает терять личный состав с небывалым ускорением. Фактически, элитная ЧВК, сокращалась не по дням, а по часам и вот, в апреле 2023-го в плен попадает её член, который на деле… газпромовский сторож.

То есть, не бывший спецназовец-десантник или элитный головорез свр рф, а охранник с "Газпрома". Да, с опытом военной службы, да знает как собрать/разобрать автомат, но, вся суть в мелочах.

Уже даже отставной "элиты" не хватает? А ведь это тотальная деградация.

Профессиональная спецура растится годами, а сама школа спецназа, формируется десятилетиями. Фактически, в Украине сейчас проходит утилизация не просто российского активного спецназа, а целом, уничтожается как таковая школа, восстановить которую будет невозможно.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.