Спустя сутки после ночного удара "Калибрами" по жилому многоэтажному дому в Николаеве, россияне атаковали ракетами Киевскую область.

Также под удар попала Умань. Пострадал и Днепр.

Какие выводы можно сделать из этой атаки?

Первый. Следует понимать, что ракетные удары по всей территории Украины не участились. Они возобновились.

Я хочу напомнить, что последний массовый ракетный удар был осуществлен 9 марта. С тех пор чувство опасности у нас притупилось. И напрасно, потому что вероятность нанесения широкомасштабных ракетных ударов никто не отменял. А в прифронтовых районах, куда достают С-300, она вообще является постоянной. К ней теперь добавилась возможность применения противником планирующих авиабомб.

Вся эта ситуация будет сохраняться, пока идет война. Не стоит об этом забывать.

Второй вывод. Хоть жителям Умани и Днепра от этого, увы, не легче, но мы видим большой процент уничтожения воздушных целей – 21 ракета из 23. Это говорит о возросшей квалификации наших зенитчиков, которые оснащены уже новейшими ЗРК, такими как Patriot.

К сожалению ни одна система ПВО не может обеспечить 100% эффективности да это и не такой массовый товар, чтобы нам поставляли их как снаряды.

Вывод третий. Трагедии в Умани и Днепре говорят о том, что наш воздушный зонтик есть куда усиливать – и делать это надо быстрее. Возможно, за счет авиации. Кулуарное решение очевидно уже принято, а вот к практическим мерам наши партнеры пока не переходят…