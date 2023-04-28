Новая ракетная атака на Украину: главные выводы - Денис Попович
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Спустя сутки после ночного удара "Калибрами" по жилому многоэтажному дому в Николаеве, россияне атаковали ракетами Киевскую область.
Также под удар попала Умань. Пострадал и Днепр.
Какие выводы можно сделать из этой атаки?
Первый. Следует понимать, что ракетные удары по всей территории Украины не участились. Они возобновились.
Я хочу напомнить, что последний массовый ракетный удар был осуществлен 9 марта. С тех пор чувство опасности у нас притупилось. И напрасно, потому что вероятность нанесения широкомасштабных ракетных ударов никто не отменял. А в прифронтовых районах, куда достают С-300, она вообще является постоянной. К ней теперь добавилась возможность применения противником планирующих авиабомб.
Вся эта ситуация будет сохраняться, пока идет война. Не стоит об этом забывать.
Второй вывод. Хоть жителям Умани и Днепра от этого, увы, не легче, но мы видим большой процент уничтожения воздушных целей – 21 ракета из 23. Это говорит о возросшей квалификации наших зенитчиков, которые оснащены уже новейшими ЗРК, такими как Patriot.
К сожалению ни одна система ПВО не может обеспечить 100% эффективности да это и не такой массовый товар, чтобы нам поставляли их как снаряды.
Вывод третий. Трагедии в Умани и Днепре говорят о том, что наш воздушный зонтик есть куда усиливать – и делать это надо быстрее. Возможно, за счет авиации. Кулуарное решение очевидно уже принято, а вот к практическим мерам наши партнеры пока не переходят…
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