Сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" рассказал, как погода может повлиять на планы ВСУ

Пока украинскому наступлению мешает погода, в частности грязь, которая является препятствием для него. Фактически успех украинского контрнаступления будет зависеть всего от одного фактора, а именно: погодных условий.

На северо-востоке и юге Украины многое будет зависеть именно от погоды. В последние недели шел дождь, на следующей неделе синоптики тоже не обещают устойчивой солнечной погоды. После последних дождей, передвижение по местности будет самым плохим. Это придаст дополнительные трудности наземным операциям и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по разрыхленной почве.

Дело в том, что грязь – это всегда огромная проблема для колесной и гусеничной техники. Увеличивается сопротивление почвы, соответственно большие расходы горюче-смазочных материалов. Если тяжелая бронетехника будет двигаться колонной, достаточно проехать одной танковой роте, чтобы создать для колесной техники неблагоприятные условия для дальнейшего передвижения.

Следует заметить, что и по оценкам представителей западных разведобществ, дальнейшее течение событий на линии боевого столкновения будет зависеть от погоды.

Поэтому прямо сейчас ждать механизированного прорыва ВСУ позиций российских оккупантов пока не стоит.

Поэтому не стоит увязывать проведение заседания стран-союзников в формате Рамштайн с началом украинского наступления.

При этом я довольно оптимистично оцениваю итоги последнего Рамштайна, где 51 страна подтвердила свои союзнические обязательства по Украине.

Прежде всего, речь идет об увеличении военно-технической помощи. Также речь идет о создании логистической базы — поставках запчастей, ремонте и обучении не только экипажей, но и обслуживающих их механиков. При этом ремонтная база будет развернута в соседних с Украиной странах НАТО, таких как Румыния и Польша. Кроме того, в этих странах будет расконсервировано производство снарядов.

На фоне итогов 11-го Рамштайна генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ готовы вернуть еще больше территорий.

По его словам, союзники сейчас уделили основное внимание тому, чтобы Украина "одержала победу над неспровоцированным вторжением России", а после окончания войны Киев имел "сдерживание для предотвращения новых нападений".