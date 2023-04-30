Известный блогер, военный журналист и писатель Александр Карпюк (Серж Марко) рассказал о главных сложностях украинского контрнаступления

Каждый раз, когда я задумываюсь о контрнаступлении, все больше думаю над сложностью этого процесса. Потому что нам нужно сделать то, чего еще не было в истории.

Нам нужно будет меньше прорвать несколько направлений, и закрепиться на этих территориях. Причем прорываться через фортифицированную линию, которая копается очень быстро. Да, "зубы дракона" это де**мо, но километры окопов с бетонными плитами и деревянными брусьями это как бы проблема. И это я говорю только за те фортификации, которые появились перед моими глазами за последние недели.

ВС РФ уже затянули на высоты многочисленные антенны РЭБа, и это еще не все включили. И надо признать – они первые в мире по РЭБу. Джаминг и спуфинг на десятки километров – это сейчас наша стабильность. И да, я понимаю что РЭБ силен только при позиционной войне, при маневренной от него толку мало, но еще надо под ним прорвать линию.

Прорвать предстоит фортифицированную линию, которую будет прикрывать авиация. Да, сейчас она не очень успешна. Но когда встанет вопрос о сохранении своей группировки на оккупированных территориях — то РФ будет бросать в ад войны свои новейшие истребители, штурмовики и бомбардировщики, только чтобы удержать фронт. Да, они будут падать, но их сбивать тоже будет непросто и ущерб они все же будут наносить.

Снарядный голод в армии РФ также понятен – они собирают запас снарядов на отражение штурмовых групп. И снарядов у них много.

И это все на заминированных участках фронта под ударами ракетной артиллерии, с противником которой умеет в РЭБ, БПЛА, артиллерию, ракеты, авиацию. И абсолютно не жалеющий личный состав.

В истории такого столкновения еще не было. Мы будем строить такую историю. Изменять правила современной войны. Формулировать новые алгоритмы, которые еще будут изучать десятилетиями.

И самое плохое для нас войти в эту мясорубку неготовыми.

Я боялся того, что контрнаступление будет приурочено к какой-то дате и войска получат приказ идти вперед, несмотря на боеспособность подразделений. Как это делает Россия.

Но нет. Судя по всему, у командования есть понимание сложности этой операции, поэтому они работают до повышения боеспособности подразделений, до нужного уровня. А это непросто. Ибо многие люди хоть и обучены, но без боевого опыта. Многого не хватает. Но над этим трудятся. И то, что приказ не дали в апреле, а переносят на май — это гуд. Россия не становится сильнее. Мы становимся сильнее.

А "большое наступление России" было по сути разбито бригадами, которые имели очень скудный резерв и количество снарядов, предназначенных для обороны.

Мы победим. Потому что мы более мотивированы, более организованы, у нас лучше построена связь внутри и между подразделениями. Мы научились более эффективно использовать каждый патрон, каждый снаряд, потому что снарядный голод – это наша константа.

Но есть еще понимание того, что у нас еще очень разное командование. Если бы нами руководил Герасимов, нам бы приказали идти вперед в апреле, и запах на боеспособность, людям надо отчитываться перед главнокомандующим, "ты чо пес, взял автомат и пошел вперед".

Но нами управляет Залужный.

Поэтому мы нанесем удар тогда, когда это потребуется.

Источник: пост Марко в Facebook.