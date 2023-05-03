Делаете что-то для Победы – отлично, но не называйте это фронтом - Ярослав Жаренов
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Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов высказался о наболевшем
Нет сил терпеть эти "борошна" — скажу непопулярное.
Нет никаких информационных, культурных, экономических и других фронтов. Фронт есть на войне, все остальное – направления, где каждый приближает Победу.
Важна ли экономика? Безусловно. Но можно ли считать продажу чехлов на айфоны на островках в ТЦ или через Инстаграм поддержкой экономики? Навряд ли.
Важно ли распространять украинскую культуру, писать патриотические песни и снимать кино? Однозначно! Но с чего вдруг это стало фронтом?
Когда какие-то блогеры рассказывают, что "воюют на информационном фронте", то даже тошно становится. Оно снимает типа "смешные" ТикТоки ради собственной популярности и называет это фронтом. Лучше молчи и хотя бы не говори откровенных глупостей.
Не надо обесценивать роль ФРОНТА, где кровью и жизнями борются за нашу с вами свободу. Делаете что-то для Победы – отлично, но не называйте это фронтом, очень вас прошу.
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