Офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец специально для "Телеграфа" прокомментировал резонансное событие

Я считаю, что главный человек, который заслужил награду за удар беспилотником по Кремлю (а даже такая попытка – дорогого стоит), это путинский пресс-секретарь дмитрий песков.

Он недавно рассказал, что путин фактически живет в Кремле, что у него есть там квартира, где он регулярно ночует. По сути, Песков выступил наводчиком для БПЛА.

И благодаря его помощи кто-то (не будем уточнять кто, ведь ответственности за происшедшее никто на себя не взял) смог нанести акцентированный удар по Кремлю.

То, что пока не достигли цели – дело поправимое. Думаю, Песков в следующий раз более точно предоставит координаты.

Очевидно, что Кремль и всю российскую власть происшедшее взбесило. Это видно по уже звучащим заявлениям. Теперь они будут готовить новую атаку. Возможно, будут объяснять, что сняты все предохранители. И что теперь можно наносить удары по резиденциям Зеленского – по Банковой, Конче-Заспе и так далее. Нет сомнений, что у путина и его окружения сейчас – страх, паника. А на такие чувства путин традиционно реагирует повышенной агрессией.

Никто у нас, понятно, признавать факт атаки не будет. Запад, возможно, что-то скажет в стиле – Украина дергает тигра за усы, создает риски применения новых ударов. Но, опять же, официально – "это не мы…"

Ну а что именно произойдет дальше, кто и как ответит и ответит ли, будут ли более прицельные удары по территории рф – узнаем скоро. Ключевые события, похоже, произойдут под 9 мая или непосредственно в этот день.