Федеральная операция "Ы": кто стоит за атаками дронов по россии - Алексей Копытько
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Советник министра обороны Украины Алексей Копытько рассказал о том, что атаки беспилотников в россии могут организовывать не украинцы, а сами россияне
Вся эта шумиха с непонятными БПЛА имеет два чувствительных для РФ момента.
Первый. "Атака украинского БПЛА" — это универсальный способ пояснить и списать любой ущерб. Можно годами воровать, а потом бац – "прилетает" спасительный беспилотник.
Из РФ уже идут сигналы, что в разных регионах началась подготовка к операции "Ы". Неопознанные беспилотники "сбрасывают" неопознанные объекты. Это очень "архетипичная" ситуация для России, поэтому она может иметь серьёзные последствия.
Второй. В Кремле прекрасно понимают, что никакие бендеровцы не смогут нанести даже тысячной доли ущерба, на который способны сами россияне. В Москве полно людей, которые за деньги, из идейных побуждений или ради прикола готовы запустить БПЛА по Кремлю. Теперь это новый челлендж.
Россияне — технически продвинутый народ. Тамошние власти сейчас вводят ограничения не против украинцев, а против россиян. Ибо в конкретном случае гораздо опаснее беспилотник, который летит 5 км, а не 1000.
В общем, интересно, как кремлёвский режим во временно подконтрольной Москве будет отбиваться от россиян.
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