Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" — об очередном выступлении главаря ЧВК "Вагнер"

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин на фоне десятков трупов своих наемников покрыл матом начальника генштаба вс рф валерия герасимова и министра обороны россии сергея шойгу.

Претензии те же, что он уже выдвигал не раз – снарядный голод.

По словам пригожина, "вагнеровцы" 10 мая передадут позиции в районе Бахмута подразделениям минобороны рф.

Те темпы, которыми продвигается в Бахмуте ЧВК "Вагнер" (50—100 метров в сутки), и прогноз самого пригожина, что украинское контрнаступление начнется 9—15 мая, оставляют ему всё меньше надежды на захват города. Поэтому его усилившийся плач о дефиците снарядов и практика ежедневной публикации им количества убитых наемников (около 100 в сутки) это попытка уже сейчас назначить виноватых в поражении в лице шойгу и герасимова.

Интересно, что последняя публичная пляска пригожина на трупах своих наемников выпала на период отхода Кремля от шока после атаки неизвестными беспилотниками.

Естественно, что такой провал заставляет путина искать виновных, и понятно, что виновны именно шойгу и герасимов. И пригожин использует этот момент, чтоб усилить в глазах путина их вину вообще за все провалы на фронте и соответственно подтолкнуть его к кадровым изменениям.

В то же время ни шойгу, ни герасимов не могут воспрепятствовать риторике пригожина, потому что действительно зависят от него на Бахмутском направлении. Кроме того, в отличие от "дирижера", у них нет такого медийного ресурса. Ну и не последнюю роль во вседозволенности пригожина играет заинтересованность в нем самого путина. Президенту рф выгодно иметь конкуренцию между официальными и неофициальными вооруженными силами рф, чтоб удерживать свою власть ,балансируя между ними и порой стравливая их. Иначе он попадет в зависимость от одной из группировок.

Конечно, такая биполярность в вооруженных формированиях страны в конце концов приведет к печальным последствиям, поскольку страна, где есть военные, но нет единоначалия, обречена на гражданские конфликты.

Ну а нынешние заявления пригожина больше похожи на шантаж. Иначе бы "вагнеровцы" уже просто взяли – и вышли. Напомню, что в конце апреля пригожин уже делал такие заявления.