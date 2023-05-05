Советник министра обороны Украины Алексей Копытько прокомментировал громкое заявление главаря наемников ЧВК "Вагнера" евгения пригожина

Относительно Пригожина.

Последнее видео с "выходом из Бахмута 10 мая" многих порадует, но стоит помнить:

1) Нет никаких оснований верить Пригожину. Имидж "правдоруба" — это инструмент. Его заявления о "снарядном голоде", чуть ли не блокаде со стороны МО РФ – это враньё. Наши войска в Бахмуте это чувствуют на себе. Росоккупанты продолжают сносить город авиацией и артиллерией. Нападки на Шойгу и Герасимова – это их внутренняя история, которая не должна уводить в сторону от сути.

2) Как я уже писал, росвойскам критически необходимо перейти к обороне. Этот переход состоится, когда будет создан подходящий информационный фон для населения. Победы к 9 мая не получается. Ситуация нехорошая. Хороших новостей нет от слова совсем. Пригожин лишь пытается разыграть этот переход в своих интересах. Задачу по Бахмуту он не решил, положил тысячи людей. Но и росармия не решила. Самый комфортный для него вариант – спрыгнуть, переложив ответственность, и предпринимать меры к сохранению своего влияния в той же Африке. Что он, собственно, и пытается сделать. Подсчёт трупов вагнеровцев, а затем их демонстрация – это обоснование позиции "я сделал всё, что мог, но нас предали кабинетные завистливые существа".

3) Потери вагнеровцев таковы, что само существование группировки без нового источника пополнения – под вопросом. Мелькала информация, что вместо зеков вагнеру отдадут для тренировок мобиков. Вероятно – с последующим закрепощением. Но как оно будет – увидим. Кадыров недаром затих и накапливает силы. Ибо оружие – дело наживное. А вот без подготовленных людей ничего не будет. Мобиков могут пообещать – но не дать.

В общем, для роснаселения эта публичная грызня выглядит тревожно, но нам слишком обольщаться не стоит. Требуется концентрация. Нельзя попасть в эмоциональные качели, чтобы после хороших (или кажущихся такими) новостей, не оказаться в яме.

Порадуемся по итогу.

Источник: Telegram-канал Алексея Копытько