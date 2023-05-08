Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил причины ночной атаки дронами и ракетами по Украине

Удары на 8 мая… Вполне предсказуемо, накануне фетиш-даты 9 мая, российские оккупанты нанесли комбинированные удары по тыловым территориям Украины, применяя как дроны камикадзе Shahed-136, так и ракеты Х-22. Основным направлением удара стали Киевская и Одесская области.

При этом, на Киев была сконцентрирована, пожалуй, одна из самых массовых волн Shahed-136 за весь период применения этих дронов в полномасштабной войне — 35 ед. Примечательно то, что все 35 дронов были сбиты. Эффективность 100%, что в целом является большой редкостью для любой ПВО.

По Одессе и области были нанесены удары ракетами Х-22. К сожалению, до недавних пор перехват этих ракет нашей ПВО был невозможен, но с появлением ЗРК Patriot это проблема должна решаться, но не в этот раз. Не в этот раз, поскольку ЗРК Patriot у нас недостаточно, чтобы закрыть все города-миллионники.

По крайней мере пока.

По ударам в Одесской области интересно то, что сообщается о двух прилётах. Один — по рекреационной зоне, другой — по продовольственному складу. Со складом интересно то, что РОВ не в первый раз наносит удары по таким объектам, полагая, что их используют ВСУ.

Порою, создаётся впечатление, что они такие удары наносят наугад — знают о складе и бьют по нему. В данном же случае, обращу внимание на то, что на этот объект вместе с пожарными тут же выехали и журналисты, засняв работу пожарных с первых минут. Если бы это был склад БК, то никакой съёмки не было бы.

Но самое интересное — было зафиксировано 8 пусков Х-22. Куда делись остальные? Тут хотелось бы напомнить, что из-за известных еще со времен СССР проблем с топливной системой этих ракет, вероятность их отказа в полете, в зависимости от длительности полета, растёт в геометрической прогрессии.

Можно сказать, что террор в ночь на 8 мая для РОВ прошёл с минимальным КПД. Не расценивайте это как шапкозакидательство, но согласитесь, после уничтожения "Кинжала" сбитие 100% дронов-камикадзе не менее уникальный результат. Результат, который должен стать системой.

С другой стороны, это не повод расслабиться. В ходе этого удара не применялась прочая номенклатура ракет, таких как Х-101 и КРМБ "Калибр", что может говорить об их накоплении на само 9 мая, с определённым охватом на доразведку.

Верим в ПВО!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.