Политолог и военный эксперт рассказал, что украинские защитники уничтожают не только наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута, но фактически разбили еще одну российскую частную военную компанию

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. За прошедшие сутки враг совершил около 55 атак.

По информации Генштаба ВСУ, в Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки.

По информации Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, в Бахмуте оккупанты увеличили интенсивность обстрелов по тяжелому вооружению, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Тем не менее украинские воины уничтожают не только наемников ППК "Вагнер" в районе Бахмута, но и фактически разбили еще одну российскую частную военную компанию. Речь идет о ЧВК "Поток", которая якобы должна была прикрывать боевиков Евгения Пригожина на Бахмутском направлении, но сбежала в тылы.

Напомню заявление главаря "вагнеровцев" Пригожина о том, что именно в этом районе украинские военные фактически разбили "газпромовскую" ЧВК "Поток". Благодаря успешным атакам Вооруженных сил Украины наемники "Потока" скрылись в тылах и забыли о своих "приспешниках". Это в свою очередь позволило нашим воинам сохранить контроль над трассой.

Что касается давления оккупантов в районе Ивановского, то это попытка врага взять под контроль трассу Бахмут – Константиновка, где так же ВСУ крепко держат позиции. Ожесточенный характер боев в самом городе. Ожесточенный характер сражений в районе улиц Чайковского, Юбилейная и Полевая. В настоящее время ВСУ контролируют западные районы города, являющиеся сплошной линией обороны, поэтому продвижение противника фактически приостановлено. Надо говорить реальные вещи, ситуация сложная.

Следует отметить, что заявления так называемых "военкоров" РФ о прорыве украинской обороны в районе Хромового не соответствуют действительности.

Тем не менее трасса Бахмут – Хромово – Времен Яр находится под огневым контролем противника, ситуация достаточно сложная.

Следует заметить, что захват Бахмута имеет не только военную и политическую цель, но и экономическую. Так российские захватчики пытаются решить проблему поставки воды на оккупированную часть Донбасса.

Дело в том, что взятие Бахмута дает возможность контроля над водозабором. То есть, кроме военных и политических задач, решается и экономическая – бесперебойная поставка питьевой технической воды на оккупированные территории Донецкой области.

В то же время, основным фактором, по моему мнению, в этом вопросе является политическая составляющая. И вот это самое главное. Российским оккупантам нужны какие-то победы более весомые, чем взятие населенного пункта Сакко и Ванцетти, в котором до войны проживали трое гражданских.

Напомню, ожесточенные бои за Бахмут не прекращаются с августа 2022 года. За это время российские оккупанты почти полностью уничтожили город, превратив его в сплошные руины. Несмотря на столь сложные условия, украинские военные продолжают героически держать оборону города.