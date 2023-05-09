Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал о том, почему россияне могли усилить авиаудары по Украине

Может быть еще одно объяснение, почему россияне активизировали удары с воздуха. Возможно, они так надеются выиграть время для развертывания производства тех же ракет Х-50, о которых говорил наш Генштаб.

Для запуска производства нового КР рашистам нужно перенастроить производственные линии, переучить производственный персонал и обновить технологическую документацию, адаптировать бомбардировщики для отстрела новых "изделий".

Для иллюстрации – на тот же Ту-95МС можно подвесить либо до шести Х-555 только в бомбоотсеке, либо до восьми Х-101 только на узлы подвески под крыльями, другие комбинации на таком самолете не пройдут.

Насколько много "выиграть времени" нужно россиянам для запуска производства Х-50 летом этого года, будет зависеть разве что от того, что на самом деле будет представлять эта ракета:

максимально упрощенная в производстве версия Х-101 с сохранением оригинальных габаритов;

конфигурация Х-50 "образца 2017 года", внешне похожая на Х-101, но с меньшими габаритами;

или вообще КР в версии "Изделие 720", которую рашисты "засветили" в феврале 2023 года.

Просто из того, как россияне сейчас ведут удары с воздуха по Украине, то создается впечатление, что им в первую очередь важно поддерживать определенную ритмику ударов с использованием дальнобойного оружия, а уже во вторую очередь – добиваться конкретных результатов по эффективности от этих обстрелов.

К примеру, в ночь на 7 мая россияне из семи Ту-22М3 выпустили шесть ракет Х-22, о которых отмечалось, что "они своих целей не достигли", хотя было зафиксировано попадание в промышленный объект.

В текущем положении рашистов более рациональным выглядел бы вариант передать эти Х-22 для переработки на версию Х-32, отличающуюся лучшей точностью попадания, повышенной дальностью стрельбы (заявлено до 1000 км) и усовершенствованным жидкостным топливом с примесью твердого, что упрощает подготовку такой ракеты к запуску.

Но орки пошли по другому пути и использовали свои старые Х-22 для поддержания темпа воздушного террора.

Или же днем ​​6 мая оккупанты отстреляли по Херсону две ракеты (вероятно) П-800 "Оникс", попавшие в район гидропарка, без жертв.

"Оникс" – это сверхзвуковая противокорабельная ракета с радиолокационной ГСН, наводимая на "радиоконтрастные" объекты. Такие ракеты для россиян дефицитные, предназначенные для стрельбы по морским целям, до этого момента применялись преимущественно для обстрелов портовой инфраструктуры Украины.

По "Шахедам" картина более общая – россия начала поставки Ирана истребителей Су-35СЭ, и, похоже, именно это обеспечивает захватчикам более или менее постоянный поток "летающих мопедов".

По отчетам официального ресурса Military Media Centre, в последние несколько дней россияне разными видами оружия "достают" около 100 объектов ежедневно в разных регионах.

И возможно, именно на "коэффициент эффективности" опираются захватчики, когда, в частности, заряжают очередные ракеты в бомбардировщики, большинство из которых (если дозвуковые) все равно не долетают до цели.

Ориентировочный "ракетный запас" россиян можно вычислить в диапазоне до 100 сверхзвуковых Х-22 и до 300-400 дозвуковых ракет. И если брать именно дозвуковые, то это эквивалент до 8-10 месяцев производства в режиме военного времени, или же эквивалент до 3 лет производства в режиме мирного времени. Если подсчеты верны, это объясняет небрежность, с которой россияне продолжают отстреливать свои ракеты по Украине.

Вполне возможно, что сейчас враг может рассчитывать так – если достреляет запас своих "классических" крылатых ракет для ударов по нашей инфраструктуре, далее "просаживая" запас ее прочности, то начало применения новых Х-50 даст психологический эффект значительно выше реальных характеристик этой ракеты.

Хотя в итоге логика российских террористов может оказаться более примитивной – террор ради террора, в рамках которой они "на ровном месте" умудрились отстрелять более 2000 ракет в ОТРК "Эльбрус" в Афганистане и 250 таких же ракет в Чечне, не имея для этого адекватных целей.

Источник: пост Киричевского в Facebook