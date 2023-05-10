Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей специально для "Телеграфа" об утилизации ЧВК "Вагнер"

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, который недавно устроил истерику из-за якобы снарядного голода и грозил вывести "вагнеровцев" с бахмутских позиций, уверяет, что минобороны оф обмануло его, пообещав улучшить снабжение наемников.

Он также признал факт того, что с плацдарма в Бахмуте сбежала 72-я бригада минобороны рф.

Следует понимать, что пригожин просто пытается снять с себя ответственность и найти крайнего в провале российского наступления на Бахмут. Ибо он обещал его взять, но провалил эту (и другие) задачи. Несмотря даже на то, что "вагнерам" давали больше боеприпасов, чем другим подразделениям (но они использовали всё бездумно, создавая "огневой вал").

Очевидно, что есть сильная фронда пригожину со стороны ведомства шойгу и даже спецслужб. Они постепенно отрезали его сначала от пополнения зэками, а затем и от боеприпасов. Цель – полностью уничтожить частную армию пригожина, который пошел против системы.

Так что решение об утилизации принято, только дело времени, когда это произойдет.