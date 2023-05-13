Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил, что россияне готовят новую порцию дезинформации с использованием "реквизита"

Российская пропагандистская машина готовит очередное ИПСО, на фоне успешных контратак СОУ в районе Бахмута.

Задача ИПСО — распространение большого количества текстового (комментарии, статьи, рассказы с мест событий) контента, а так же видео и аудио о "колоссальных" потерях ВСУ.

Цель — создание впечатления, что продвижение в районе Бахмута СОУ даётся "огромными" потерями и себя совершенно не оправдывает. Это должно, с одной стороны, минимизировать негативный эффект от поражений в российском сегменте и деморализовать украинский сегмент, в который так же интегрируют ИПСО.

В ходе исполнения ИПСО будет использован имеющийся у РОВ трофейный реквизит, начиная от формы ВСУ (узнаваемый пиксель и шевроны) и заканчивая техникой. Преимущественно, для убедительности, будет использована трофейная западная техника, Saxon, М113 и HMMWV.

Параллельно эту волну будут поддерживать как в российских СМИ, так и западные пророссийские ретрансляторы, такие как полковник МакГрегор, подполковник Дениел Дэвис, кандидат в президенты США Кеннеди мл. и прочие вещуны российской пропаганды.

Сохраняйте информационную гигиену!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.