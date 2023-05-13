Это настоящий Человек. Посмотрел интервью с Залужным и вспомнил слова Бен-Гуриона об Армии обороны Израиля - Игаль Левин
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Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин призвал украинцев ценить и беречь Залужного
Посмотрел интервью с Залужным.
Давид Бен-Гурион — один из отцов-основателей Израиля и его первый лидер, в момент основания Армии обороны Израиля произнес:
"Каждая еврейская мать должна знать, что отдала судьбу сына в руки достойных командиров".
Затем эти слова были высечены на стене Военной школы №1 (БААД-1) — главной офицерской школы Израиля.
Эти слова также высечены на стене Генштаба АОИ.
В той же израильской Военной школе №1 нас учили, что офицер в первую очередь человек, и человеком он должен оставаться и по отношению к солдату, который тоже в первую очередь человек.
Это не простое замечание, ведь военное дело это всегда чистейший, фактически дистиллированный утилитаризм.
Именно военное дело, но не сама война.
Сама война это еще и царство насилия, опасностей и немыслимых страданий, где порой человеческие эмоции значат больше, чем самый тонкий расчет.
Дорогие и любимые украинцы и украинки, цените и берегите Залужного. Берегите своего Железного генерала.
Это настоящий Человек.
Цените и берегите своих офицеров — младших и старших. Своих командиров. Если Залужный доверяет им, то доверяйте и вы.
Не потому что так надо, а потому что других у вас нет.
Источник: публикация Игаля Левина в Facebook.
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