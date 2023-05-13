Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин призвал украинцев ценить и беречь Залужного

Посмотрел интервью с Залужным.

Давид Бен-Гурион — один из отцов-основателей Израиля и его первый лидер, в момент основания Армии обороны Израиля произнес:

"Каждая еврейская мать должна знать, что отдала судьбу сына в руки достойных командиров".

Затем эти слова были высечены на стене Военной школы №1 (БААД-1) — главной офицерской школы Израиля.

Эти слова также высечены на стене Генштаба АОИ.

В той же израильской Военной школе №1 нас учили, что офицер в первую очередь человек, и человеком он должен оставаться и по отношению к солдату, который тоже в первую очередь человек.

Это не простое замечание, ведь военное дело это всегда чистейший, фактически дистиллированный утилитаризм.

Именно военное дело, но не сама война.

Сама война это еще и царство насилия, опасностей и немыслимых страданий, где порой человеческие эмоции значат больше, чем самый тонкий расчет.

Дорогие и любимые украинцы и украинки, цените и берегите Залужного. Берегите своего Железного генерала.

Это настоящий Человек.

Цените и берегите своих офицеров — младших и старших. Своих командиров. Если Залужный доверяет им, то доверяйте и вы.

Не потому что так надо, а потому что других у вас нет.

Источник: публикация Игаля Левина в Facebook.