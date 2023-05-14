Журналист Богдан Кутепов показал, какую цену платят украинские защитники в боях против оккупантов

Таких куч в лесополосах под Бахмутом сейчас много. Это только одна из них.

Куча личного снаряжения, оружия и окровавленной одежды, которую с раненых медики буквально срезают, чтобы иметь доступ к ранам, а иногда — чтобы убедиться, что не пропустили на теле маленькой дырочки от обломка, из-за которой по дороге к стабпункту боец может незаметно стекать кровью.

Это только точка перегрузки. Отправив "трехсотых" дальше по этапу, их автоматы и гранаты разряжают, подписывают где чье и затем вслед за эваками передают в части, к которым относятся раненые. А одежда – так и лежит кучей, пока ее не вывезут куда-то подальше.

К сожалению, во время контрнаступления/наступления часто действует правило: больше потерь у штурмующих, чем у обороняющихся. В феврале я наблюдал, как у входа в один из стабпунктов, уже на второй линии, каждый день (!) вырастает такая куча высотой в два человеческих роста. Санитары выносят эти мешки на грузовик, а на следующий день на том же месте вырастает такая же куча. А сколько таких стабпунктов по линии фронта? Трудно представить совокупные размеры этого гигантского террикона.

Но, как обычно, выразительнее всего общую картину подчеркивают отдельные детали. На третьем снимке вы видите как по касательной обломку или шар продырявили каску, зато ее владелец выжил. А на последнем фото – хлеб. Пуля продырявила машину, рюкзак и застряла в хлебе. Другими словами, хлеб возможно спас жизнь воина.

Молитесь о них. Собирайте им на новую одежду и снаряжение. Они уже отдают нам гораздо больше.

Источник: пост Кутепова в Facebook.