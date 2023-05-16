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Ракетная атака по Киеву: какую задачу россия хочет выполнить любой ценой - Денис Попович

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Денис Попович Денис Попович
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В ночь на 16 мая ПВО Украины сработало сверхэффективно Новость обновлена 16 мая 2023, 16:13
В ночь на 16 мая ПВО Украины сработало сверхэффективно. Фото Открытые источники

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал, что россияне любой ценой хотят прорвать противоракетную оборону Киева

Сегодня были достигнуты выдающиеся результаты — 100% уничтожение воздушных целей системой ПВО. Тем более таких сложных целей, как баллистические ракеты, к которым относится и "Кинжал".

Еще раз повторяю — неуловимость "Кинжала" — это миф, который еще раз развеян практически. Это воздушная цель, которая обладает всеми свойствами баллистической ракеты, а для перехвата этих ракет Patriot, собственно, и предназначен.

Вместе с тем противник, очевидно, поставил себе задачу любой ценой прорвать противоракетную оборону столицы. Уверен, что военные это понимают, а нам с вами нужно понять главное. "Кинжал", несмотря на свою переоцененность — это новое и высокоточное оружие. Количество этих ракет и их носителей, самолетов МиГ-31К, у россиян крайне ограничено. И если сразу было направлено 6 таких ракет (беспрецедентное количество для такого оружия), то противник точно знал, куда он бьет и хотел достичь гарантированного результата.

Пишут, что все это было ориентировано на ликвидирование системы Patriot. Вполне можно предположить, что для врага теперь это цель №1.

Источник: Facebook Дениса Поповича

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Теги:
#Киев #ПВО #Patriot #Кинжал