Ракетная атака по Киеву: какую задачу россия хочет выполнить любой ценой - Денис Попович
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Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал, что россияне любой ценой хотят прорвать противоракетную оборону Киева
Сегодня были достигнуты выдающиеся результаты — 100% уничтожение воздушных целей системой ПВО. Тем более таких сложных целей, как баллистические ракеты, к которым относится и "Кинжал".
Еще раз повторяю — неуловимость "Кинжала" — это миф, который еще раз развеян практически. Это воздушная цель, которая обладает всеми свойствами баллистической ракеты, а для перехвата этих ракет Patriot, собственно, и предназначен.
Вместе с тем противник, очевидно, поставил себе задачу любой ценой прорвать противоракетную оборону столицы. Уверен, что военные это понимают, а нам с вами нужно понять главное. "Кинжал", несмотря на свою переоцененность — это новое и высокоточное оружие. Количество этих ракет и их носителей, самолетов МиГ-31К, у россиян крайне ограничено. И если сразу было направлено 6 таких ракет (беспрецедентное количество для такого оружия), то противник точно знал, куда он бьет и хотел достичь гарантированного результата.
Пишут, что все это было ориентировано на ликвидирование системы Patriot. Вполне можно предположить, что для врага теперь это цель №1.
Источник: Facebook Дениса Поповича
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