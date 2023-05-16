Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал, что россияне любой ценой хотят прорвать противоракетную оборону Киева

Сегодня были достигнуты выдающиеся результаты — 100% уничтожение воздушных целей системой ПВО. Тем более таких сложных целей, как баллистические ракеты, к которым относится и "Кинжал".

Еще раз повторяю — неуловимость "Кинжала" — это миф, который еще раз развеян практически. Это воздушная цель, которая обладает всеми свойствами баллистической ракеты, а для перехвата этих ракет Patriot, собственно, и предназначен.

Вместе с тем противник, очевидно, поставил себе задачу любой ценой прорвать противоракетную оборону столицы. Уверен, что военные это понимают, а нам с вами нужно понять главное. "Кинжал", несмотря на свою переоцененность — это новое и высокоточное оружие. Количество этих ракет и их носителей, самолетов МиГ-31К, у россиян крайне ограничено. И если сразу было направлено 6 таких ракет (беспрецедентное количество для такого оружия), то противник точно знал, куда он бьет и хотел достичь гарантированного результата.

Пишут, что все это было ориентировано на ликвидирование системы Patriot. Вполне можно предположить, что для врага теперь это цель №1.

Источник: Facebook Дениса Поповича