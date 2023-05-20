Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, почему "вагнеровцы" хотят как можно быстрее покинуть Бахмут

Странно, но есть ещё кто-то, кто верит пригожину? Если он вещает о "взятии" Бахмута, а это участок по Чайковского и "самолётик", то почему он не снял "победное" видео на его фоне? Точнее того, что осталось от самолётика. Что же…

Эта запись должна была выйти вечером, но поскольку "повар" поспешил со своими реляциями, вынужден раньше опубликовать и заметку, посвящённую Бахмуту.

Ситуация критическая. Это правда. Но, тот кто следит за описанием событий в городе, прекрасно понимал, что в какой-то момент она будет именно такой.

Рассматривая события последних, даже не дней, а недель, можно было неоднократно сделать выводы о том, что происходящее в городе это лишь ширма, скрывающая то, что происходит за пределами Бахмута и, что будет влиять очень скоро на тех, кто в городе останется, как мыши в мышеловке.

По состоянию на сейчас, бои продолжаются в треугольнике Чайковского-Ивана Ивкина-Корсунского. Иными словами, РОВ (российские оккупационные войска, — ред.) сейчас самолётик показать не могут, поскольку они до него пока не пробились. Конечно, всё может измениться в течение следующего часа, но важно не это.

Важно то, что пригожин торопит события. Неоднократно обжигавшийся на заявлениях о взятии Бахмута, он опять ускоряется, чтобы как можно раньше отрапортовать о "взятии" города и начать вывод ЧВК "Вагнер", ведь "повар" прекрасно понимает, чем попахивает.

СОУ (силы обороны Украины, — ред.) значительно улучшили свои позиции на северо-западном и юго-западном секторах, что позволяет эффективнее осуществлять огневое воздействие по городу и не только, а с севера стало ощущаться огневое давление с Сиверского плацдарма, постепенно обретающее контуры… системности.

С учётом складывающихся обстоятельств, наши подразделения и вправду могут быть выведены из города в ближайшее время. Но выведены без хаотического бегства, по контролируемым трассам. В свою очередь, у "вагнеров" такой возможности может не оказаться, если они задержатся в Бахмуте.

Помните как было с Херсоном? Оккупанты объявили его "частью" россии, а буквально через несколько недель он вышел из "состава" россии. Аналогичная история вполне может повториться с Бахмутом.

Сейчас решающее значение имеют не столько битвы за последние дома и переулки в городе, сколько то, что происходит, прямо сейчас, за городом.

Источник: пост Коваленко в Telegram