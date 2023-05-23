В глубинной россии так готовы к войне и обороне, как обычные люди – к полету на Марс - Денис Попович
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Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прокомментировал оборонные способности россиян после событий на Белгородщине
Несколько десятков храбрецов на нескольких бронемашинах и при одном танке разгромили погранпункт, вклинились на 8 км на враждебную территорию, захватили 3 населенных пункта, навели шороху с эвакуацией ядерного арсенала и бегством населения из областного центра.
Я ни на что не намекаю, но если бы туда въехала пара механизированных батальонов, то Белгородская область уже бы вошла в состав Украины.
В глубинной россии так готовы к войне и обороне, как я готов к полету на Марс.
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