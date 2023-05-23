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В глубинной россии так готовы к войне и обороне, как обычные люди – к полету на Марс - Денис Попович

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Денис Попович Денис Попович
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Шутки про "БНР" всегда были актуальными, но сейчас они имеют все больше связи с реальностью Новость обновлена 23 мая 2023, 06:32
Шутки про "БНР" всегда были актуальными, но сейчас они имеют все больше связи с реальностью. Фото 24 канал

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прокомментировал оборонные способности россиян после событий на Белгородщине

Несколько десятков храбрецов на нескольких бронемашинах и при одном танке разгромили погранпункт, вклинились на 8 км на враждебную территорию, захватили 3 населенных пункта, навели шороху с эвакуацией ядерного арсенала и бегством населения из областного центра.

Я ни на что не намекаю, но если бы туда въехала пара механизированных батальонов, то Белгородская область уже бы вошла в состав Украины.

В глубинной россии так готовы к войне и обороне, как я готов к полету на Марс.

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Теги:
#Россия #Белгород #Бои #Денис Попович