Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прокомментировал оборонные способности россиян после событий на Белгородщине

Несколько десятков храбрецов на нескольких бронемашинах и при одном танке разгромили погранпункт, вклинились на 8 км на враждебную территорию, захватили 3 населенных пункта, навели шороху с эвакуацией ядерного арсенала и бегством населения из областного центра.

Я ни на что не намекаю, но если бы туда въехала пара механизированных батальонов, то Белгородская область уже бы вошла в состав Украины.

В глубинной россии так готовы к войне и обороне, как я готов к полету на Марс.