Журналист и руководитель отдела "Политика" издания Liga.net Петр Шуклинов рассказал о предстоящем контрнаступлении и подчеркнул, что нельзя недооценивать россиян

Эйфория контрнаступления. Я знаю, что большинство из вас понимает это, но напишу для широкой публики. А может и для себя, потому что часто тоже впадаю в эти победные настроения.

Да, россияне умеют воевать. Не стоит пренебрегать умением россиян воевать. Не следует создавать им образ легкой добычи. Залужный правильно говорит, когда напоминает об этом.

Мы воюем с самой большой армией Европы, которая умеет только это — воевать. Оттачивала это умение всю свою историю. И сейчас мы видим это. Никакая другая армия Европы не устояла бы перед ВСУ. Россияне быстро учатся и быстро адаптируются, перенимают наши способы войны.

В конце концов они захватили Крым. Донецк. Луганск. Уничтожили Мариуполь. Уничтожили Бахмут. И еще множество городов. Цена, которую они за это заплатили, невероятно высока. Двести тысяч трупов и раненых. Десятки тысяч единиц утраченной техники. Это крушение для них. Особенно Мариуполь и Бахмут — две страшные катастрофы, стершие русскую армию.

Но они захватили наши земли. Забросали трупами. Сравняли города с землей. Но захватили. И все еще остаются величайшей армией Европы. И об этом не нужно забывать.

Еще недавно мы размышляли, где по Днепру будем их останавливать и сможем ли. Так что сейчас не нужно строить заоблачные ожидания от контрнаступления. Потому что мы не русские. Мы не ведем войну как варвары. Мы представители цивилизации.

Во-первых, мы не россияне. Никаких мясных штурмов не будет.

Во-вторых, мы не россияне: нам не нужны освобожденные города, от которых остались сами развалины. Мы не можем и не будем скидывать на наши города ФАБ-500.

В-третьих, мы не русские, а значит воюем разумом, а не эмоциями вождя-идиота, не освобождаем города "под дату".

Мы используем разведку. Мы используем современные технологии. Мы ищем щели. Мы ждем момент.

Каждый наш успех – это высокая цена, уплаченная жизнями наших военных. И каждая ошибка тоже.

Контрнаступление будет тогда, когда это было уместно. И в такой форме, в какой это будет стратегически выгодно.

Возможно, он уже начался. Возможно, начнется в следующем году. Этот вопрос – исключительная прерогатива военных.

Поэтому выбросьте это из головы вообще. Не стройте ожиданий. И поддерживайте армию. Это единственное, чем мы можем быть полезны.