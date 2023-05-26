Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о последних обстрелах Украины

Очередной ракетный удар в ночь на 26 мая. О взлёте 4-х стратегов Ту-95МС стало известно около 23:00. Около 3:20 утра первые ракеты Х-101/555 вошли в воздушное пространство Украины. Все 10 ракет Х-101/555 были сбиты ПВО.

Напомню, что ракетные удары возобновились, с 28 апреля.

За это время было выпущено по Украине 134 ракеты Х-101/555, КРМБ "Калибр", Х-22, Х-47М2 "Кинжал", ОТРК "Искандер".

Предыдущий удар был осуществлён 4 дня назад — 22 мая.

То есть, оккупанты не отказались от системных ударов, но ограниченным боекомплектом, что обусловлено сложностями производства.

Также данный удар подтверждает то, что россия истратила боекомплект накопленный с 9 марта по 28 апреля, используя сейчас остатки и выпускаемую на производстве продукцию. Данное обстоятельство подтверждает и то, что продукция не проходит технического контроля после выпуска.

Всё это указывает на то, что реализовывать массированные ракетные удары, количественно более 50 единиц, РОВ в ближайшее время не сможет. Только если возьмёт паузу в 2-3 недели и накопит необходимый боекомплект. Возможности одновременно накапливать и проводить удары у РОВ — нет.

Источник: пост Коваленко в Telegram