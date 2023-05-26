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Удар по Днепру - свидетельство новой опасной тактики россиян. Они отказались от любых правил - Денис Попович

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Денис Попович Денис Попович
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Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре Новость обновлена 26 мая 2023, 13:55
Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре. Фото Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прокомментировал ракетный удар по Днепру

УДАР ПО ДНЕПРУ

Преступный удар россиян по медицинскому учреждению в Днепре, который привел к трагическим последствиям, к сожалению, является продолжением их тактики, которую они ввели непосредственно на фронте. Есть свидетельства с фронтов о том, что в последнее время россияне наносят удары по местам эвакуации раненых, фактически сознательно обстреливают полевые госпитали.

Видел и фотографии, демонстрирующие последствия таких обстрелов. Конечно, я не могу здесь их продемонстрировать, как и рассказать детали, в частности, на каких направлениях это происходит.

Но теперь, как видим, начались обстрелы гражданских медицинских учреждений уже и в городах. Не готов утверждать, что обстрелы больниц в городах станут постоянными, но один из таких фактов мы уже видим.

Враг отказался от каких-либо правил ведения войны.

Источник: Facebook-страница Дениса Поповича.

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Теги:
#Украина #Больница #Днепр #Война #Ракетный удар #Денис Попович