Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прокомментировал ракетный удар по Днепру

УДАР ПО ДНЕПРУ

Преступный удар россиян по медицинскому учреждению в Днепре, который привел к трагическим последствиям, к сожалению, является продолжением их тактики, которую они ввели непосредственно на фронте. Есть свидетельства с фронтов о том, что в последнее время россияне наносят удары по местам эвакуации раненых, фактически сознательно обстреливают полевые госпитали.

Видел и фотографии, демонстрирующие последствия таких обстрелов. Конечно, я не могу здесь их продемонстрировать, как и рассказать детали, в частности, на каких направлениях это происходит.

Но теперь, как видим, начались обстрелы гражданских медицинских учреждений уже и в городах. Не готов утверждать, что обстрелы больниц в городах станут постоянными, но один из таких фактов мы уже видим.

Враг отказался от каких-либо правил ведения войны.

Источник: Facebook-страница Дениса Поповича.