Удар по Днепру - свидетельство новой опасной тактики россиян. Они отказались от любых правил - Денис Попович
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Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прокомментировал ракетный удар по Днепру
УДАР ПО ДНЕПРУ
Преступный удар россиян по медицинскому учреждению в Днепре, который привел к трагическим последствиям, к сожалению, является продолжением их тактики, которую они ввели непосредственно на фронте. Есть свидетельства с фронтов о том, что в последнее время россияне наносят удары по местам эвакуации раненых, фактически сознательно обстреливают полевые госпитали.
Видел и фотографии, демонстрирующие последствия таких обстрелов. Конечно, я не могу здесь их продемонстрировать, как и рассказать детали, в частности, на каких направлениях это происходит.
Но теперь, как видим, начались обстрелы гражданских медицинских учреждений уже и в городах. Не готов утверждать, что обстрелы больниц в городах станут постоянными, но один из таких фактов мы уже видим.
Враг отказался от каких-либо правил ведения войны.
Источник: Facebook-страница Дениса Поповича.
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