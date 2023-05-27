Политтехнолог, политический аналитик и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева об имеющихся проблемах в ВСУ и возможности признавать и исправлять ошибки

WSJ издало статью, которая стала оглушительной для многих. В центре внимания история группы мобилизованных из 93 мехбригады – их набирали из безработных в Харьковской области. За 36 часов боевых действий из группы в 16 человек погибли или были пленены 11. Все они, мягко говоря, были не сильно подготовлены.

Это очень неприятная история, которая:

А) разбивает историю об "успешном коммуникационном кейсе крепости Бахмут".

Б) показывает, что смеясь над мобиками из РФ — стоит помнить о собственной армии, сшитой из лоскутов совка и модернизма.

В) это полностью дополняет реальную картину от командира десантного батальона, подполковника Купола. 17 марта в интервью WP он довольно эмоционально рассказал об эпизоде, когда ему пришлось идти в бой с новобранцами, которые никогда не бросали гранаты, но без колебаний оставляли свои позиции под обстрелом, и которым не хватало уверенности в обращении с огнестрельным оружием. Речь там была о Соледаре, когда некоторые военные подразделения просто покинули свои позиции, бросив батальон "Купола" в окружении, и позволили россиянам захватить город.

Уже сейчас остро растет запрос на справедливость. Каждый день приносит все больше вопросов. И очевидно, что нужно признавать свои ошибки и делать выводы. Иначе будет поздно.