Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко прокомментировал ночную атакую дронов на Киев

По налёту Shahed-136 на День Киева…

В ночь на 28 мая российские оккупанты провели рекордный, самый массовый за всё время полномасштабной войны налёт дронами камикадзе Shahed-136 в количестве 54 единиц.

За май это уже третий рекорд по применению россиянами иранских дронов.

Ранее, рекордным стало — 8 мая, когда оккупанты задействовали 35 дронов-камикадзе, а после 25 мая применили 36 ед. Shahed-136.

Всего, за незавершившийся май РОВ уже использовали 342 Shahed-136 из которых ПВО Украины сбили 311, показав эффективность противодействия 91%.

Стоимость же применённых по Украине дронов-камикадзе, ориентировочно можно оценить в $10,5 млн.

Так же, можно сделать несколько предварительных выводов.

Очевидно, что поставки в россию Shahed-136 выведены на потоковый уровень. Если ранее это были партии, то сейчас поток.

Это может говорить о том, что у Ирана с россией долгосрочное партнёрство по поставкам Shahed-136 и он смог нарастить производство дронов-камикадзе. Не исключено, что наращивание выпускаемой продукции на сборочных линиях было достигнуто благодаря техническому содействию россии.

Так же, хочу обратить внимание на практически ежедневное применение Shahed-136 по территории Украины. Пауза между налётами всего раз составила 3 дня, а так — не превышает суток. Кроме того, после массового налёта всегда следует налёт ограниченной "стаей", в прослеживаемой закономерности.

Закономерность следующая. Первые сутки массовый налёт — 1-2 суток ограниченной стаей. Либо, 2 суток подряд массовый налёт — 1-2 суток после ограниченной стаей.

Это может быть обусловлено либо логистическими процессами, либо стандартной доразведкой после нанесения ударов.

Но из этих зачастивших в мае налётов можно сделать ещё один вывод. РОВ таким образом пытаются повлиять на наступление СОУ. У многих возникнет вопрос: Каким образом удары по тыловым городам могут повлиять на наступление в зоне БД?

На самом деле — непосредственно, хотя и не критически.

Командование РОВ явно приняло решение регулярно, практически каждую ночь терроризировать тыловые города Украины, чтобы там постоянно на боевом дежурстве находилось ПВО, которое могли бы в случае относительного спокойствия, частично отвести к зоне БД для прикрытия наступления.

Видимо, для российских лампасоносцев видится этот план как элемент ослабления СОУ и уменьшение наступательного потенциала. Вот только им невдомёк, что в сценариях Генштаба ВСУ тыловая зона это тыловая зона, а зона БД — это зона БД. Соответственно и разделение ресурса с учётом потребностей.

Кроме того, для перехвата Shahed-136 в большинстве случаев применяются алгоритмы и технические средства, которые в формате наступления не являются уникальным элементом, который необходимо стягивать с тыла к передовой. А потому… Ну да, как всегда…

Собственно, таковы предварительные выводы из террора в ночь на 28 мая.

Киевлян поздравляю с днём их прекрасного города! Ирану желаю скорейшего освобождения от террористического режима. Нашему ПВО — безмерная благодарность, покровители неба!

Слава нації!

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.