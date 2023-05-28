В атаках дронами по Киеву есть закономерность: выводы из террора в ночь на 28 мая - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко прокомментировал ночную атакую дронов на Киев
По налёту Shahed-136 на День Киева…
В ночь на 28 мая российские оккупанты провели рекордный, самый массовый за всё время полномасштабной войны налёт дронами камикадзе Shahed-136 в количестве 54 единиц.
За май это уже третий рекорд по применению россиянами иранских дронов.
Ранее, рекордным стало — 8 мая, когда оккупанты задействовали 35 дронов-камикадзе, а после 25 мая применили 36 ед. Shahed-136.
Всего, за незавершившийся май РОВ уже использовали 342 Shahed-136 из которых ПВО Украины сбили 311, показав эффективность противодействия 91%.
Стоимость же применённых по Украине дронов-камикадзе, ориентировочно можно оценить в $10,5 млн.
Так же, можно сделать несколько предварительных выводов.
Очевидно, что поставки в россию Shahed-136 выведены на потоковый уровень. Если ранее это были партии, то сейчас поток.
Это может говорить о том, что у Ирана с россией долгосрочное партнёрство по поставкам Shahed-136 и он смог нарастить производство дронов-камикадзе. Не исключено, что наращивание выпускаемой продукции на сборочных линиях было достигнуто благодаря техническому содействию россии.
Так же, хочу обратить внимание на практически ежедневное применение Shahed-136 по территории Украины. Пауза между налётами всего раз составила 3 дня, а так — не превышает суток. Кроме того, после массового налёта всегда следует налёт ограниченной "стаей", в прослеживаемой закономерности.
Закономерность следующая. Первые сутки массовый налёт — 1-2 суток ограниченной стаей. Либо, 2 суток подряд массовый налёт — 1-2 суток после ограниченной стаей.
Это может быть обусловлено либо логистическими процессами, либо стандартной доразведкой после нанесения ударов.
Но из этих зачастивших в мае налётов можно сделать ещё один вывод. РОВ таким образом пытаются повлиять на наступление СОУ. У многих возникнет вопрос: Каким образом удары по тыловым городам могут повлиять на наступление в зоне БД?
На самом деле — непосредственно, хотя и не критически.
Командование РОВ явно приняло решение регулярно, практически каждую ночь терроризировать тыловые города Украины, чтобы там постоянно на боевом дежурстве находилось ПВО, которое могли бы в случае относительного спокойствия, частично отвести к зоне БД для прикрытия наступления.
Видимо, для российских лампасоносцев видится этот план как элемент ослабления СОУ и уменьшение наступательного потенциала. Вот только им невдомёк, что в сценариях Генштаба ВСУ тыловая зона это тыловая зона, а зона БД — это зона БД. Соответственно и разделение ресурса с учётом потребностей.
Кроме того, для перехвата Shahed-136 в большинстве случаев применяются алгоритмы и технические средства, которые в формате наступления не являются уникальным элементом, который необходимо стягивать с тыла к передовой. А потому… Ну да, как всегда…
Собственно, таковы предварительные выводы из террора в ночь на 28 мая.
Киевлян поздравляю с днём их прекрасного города! Ирану желаю скорейшего освобождения от террористического режима. Нашему ПВО — безмерная благодарность, покровители неба!
Слава нації!
Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.
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