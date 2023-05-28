Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич объяснил "Телеграфу", почему ВСУ не спешат с наступлением.

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэй, который недавно посетил Киев, в ходе визита в европейские страны якобы пытался их склонить надавить на Украину. Как пишет The Wall Street Journal, речь шла о призыве к немедленному прекращению огня при том, что оккупированные россией территории остаются под контролем рф.

В мае о желании как-либо повлиять на скорейшее прекращение войны заявили страны Африки, есть подобная позиция у Ватикана.

На данный момент видим политико-дипломатическую активизацию тех государств, которые раньше считали, что наша война – это не их дело. У каждого свои мотивации. Одни считают, что затягивающаяся война создает риски для глобальной экономики. Другие – что участие в таком посредничестве может стать хорошим кейсом для усиления своего внешнеполитического влияния.

Поскольку большинство государств, заявивших себя в качестве "миротворцев", были далеки от наших проблем (что являлось недоработкой украинской дипломатии), соответственно, большинство их планов, мягко говоря, не удовлетворяют украинское общество. Рассчитывающее на будущие мирные договоренности на своих условиях.

А поскольку украинская власть зависит от общественных настроений, предложения подобных "миротворцев" ее тоже не удовлетворяют.

Но с точки зрения перспектив, рано или поздно переговоры о мире начнутся. Это надо понимать. Я сомневаюсь, что нам дадут столько оружия, чтобы мы могли пройти победным маршем по Москве.

То, где пройдут линии, после которых можно начинать переговорный процесс, зависит от того, как пройдет летняя кампания на фронте.

На данный момент и в США, и в Европе есть немало политиков, выступающих за замораживание войны "так как есть", либо за иные уступки рф. Тот же экс-госсекретарь, известнейший американский политик и дипломат Генри Киссинджер считает, что переговоры возможны до конца этого года.

На данный момент "миротворческие" голоса не так сильны, поскольку есть ожидания успеха Украины на фронте. При этом война, среди прочего, это и экономика. Киев сегодня ведет войну, вследствие поддержки стран Запада. Если говорить открытым текстом – благодаря налогоплательщикам ЕС, Великобритании, США.

Уступать россии – создавать риски конфликтов на будущее. Наши партнеры это уже понимают – и это хорошо. Но часть из них не менее сильно пугает вариант затяжной войны, пожирающей новые и новые ресурсы.

Соответственно, если Украина будет неуспешна в летней контрнаступательной кампании, то с большой долей вероятности стоит ожидать, что часть государств, которые сегодня последовательно поддерживают нас, изменят позицию. Они не откажут нам в поддержке, но начнут настойчиво намекать Киеву о необходимости "заморозки" войны либо вступления в переговорный процесс с рф. Просто для того, чтобы избежать продолжения войны.

А с другой стороны, если наступление ВСУ будет успешным или достаточным для того, чтобы продемонстрировать – мы способны при наличии соответствующей поддержки выйти на границы 1991 года, либо добиться того, чтобы россия начала хотя бы это обсуждать – Запад поймет, что дешевле и быстрее увеличить помощь Украине.

Поэтому и украинские власти не спешат с наступательными операциями. Копят силы. Выжидают. Понимают, что если результаты нашей наступательной кампании покажут способность Украины в обозримом будущем закончить войну на своих условия – это значит, что голоса в поддержку "заморозки" и поиска компромисса с россией станут практически не слышны.

Это картбланш на будущую помощь.

Но если мы будем недостаточно успешны или неуспешны вообще – есть вероятность, что голоса о необходимости "заморозки" будут доминировать в политическом поле ряда государств, которые сегодня являются нашими партнерами и всячески помогают Украине.