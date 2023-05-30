Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк об атаке дронов на москву

Атака дронов на Москву — это медиасобытие. Военного смысла в ней нет.

Никакие объекты, имеющие военное значение, не пострадали, никакие системы ПВО с линии фронта в Москву не будут оттянуты, потому что проблем с их количеством у РФ нет.

Это инвестиция в то, чтобы порадовать украинцев, в первую очередь киевлян, задолбавшихся почти каждую ночь просыпаться от сирен и взрывов.

Ок, внесли разнообразие. "Мы тоже можем", да.

Но я все же хотел бы, чтобы мы концентрировались на том, что приближает победу.