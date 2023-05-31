Об этом военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал сайту "Телеграф"

Спустя сутки после атаки беспилотников на москву, рассмотрев реакцию на это внутри страны-агрессора, можно сделать ряд выводов.

Третья сила, запустившая беспилотники по москве, не преследовала цель нанести масштабные разрушения. Мы видели, что часть аппаратов вообще не имели боевой части. Очевидно, предполагалось разведать места дислокации батарей ПВО, защищающих москву, а также эффективность их действий.

Еще один момент – это появление БПЛА возле дачи путина и над престижными районами подмосковья. Это было своеобразным посланием "элите" – принесите голову путина, он больше не способен обеспечить вам безопасность, именно он виновен в ваших бедах. Атака обнаружила, что обычные россияне ненавидят "элиту" и хотели бы, чтобы дроны над Рублевкой имели боевую часть.

Еще один результат такого "посещения" москвы – это отсутствие массированного обстрела Киева на следующую ночь. Русским показали, что в эти игры можно играть вдвоем. Налет на Москву открыл то, что ПВО российской столицы относительно слаба, прикрывает только отдельные районы, общество разобщено, ненавидит "элиту", а, значит, сохраняются прекрасные предпосылки для раскачивания ситуации изнутри, что может ускорить завершение войны.