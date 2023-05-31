Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассказал "Телеграфу", чего ожидать от Украины летом-2023

На пороге лета-2023 – самое время поразмышлять о том, каким оно будет для Украины в военном, политическом, дипломатическом смысле.

Касательно летней ситуации на фронте – обе стороны испытывают определенных страх. Россияне боятся, что ВСУ контратакуют, прорвут их оборону на каком-то из направлений. К примеру, на Луганщине или Донетчине. Или на южном – в направлении Бердянска, Мелитополя, Мариуполя и так далее.

Россияне предполагают, что удар будет сконцентрирован на южном направлении, потому усиленно там окапываются-баррикадируются. Но наш главком Залужный – креативный. От него можно ожидать самых неожиданных комбинаций. Мы помним, как в прошлом году россияне окапывались на Херсонщине, а в итоге им "прилетело" на Харьковщине, после чего у захватчиков посыпалось и Херсонское направление вплоть до собственно Херсона.

Нет сомнений, что россияне боятся нашего прорыва. То, что мы неоднократно били путина и его армию по наглой оккупационной роже – уже очевидный факт даже для самих россиян. И там точно всё больше желающих, чтобы путин сдох или хотя бы ушел с поста президента. Пока дело не закончилось тотальным разгромом вооруженных сил рф и вероятным распадом этой страны.

Но есть свой страх и у нас. Что мы – не прорвемся. Что наступление забуксует. Что будут очень большие потери. А если что-то пойдет не так, есть у меня подозрения, что высшее политическое руководство постарается "перевести стрелки" на высшее военное.

Дело в том, что в этой войне очень сложно с фактором внезапности. И то, что получилось в прошлом году, не факт, что получится в этом, учитывая неимоверное внимание к подготовке наших наступательных операций.

Незаметно собрать сотни танков, сотни тысяч солдат, незаметно передислоцировать их – практически невозможно. Любые передвижения фиксируются как Украиной с союзниками, так и россией с теми, кто ей помогает.

Есть и спутниковая разведка, и агентурная, и немало "полезных идиотов", делающих звонки или выкладывающих фоточки-видосики, которые могут привести к срыву тех или иных планов, стать наводкой для врага.

А потому очень сложно собрать некие силы и средства для неожиданного удара на каком-то направлении.

Ранее планировавшееся как весеннее, наступление ВСУ теперь точно произойдет летом. Никто не станет его откладывать на осень, потому что это будет означать и новую зависимость от погодных факторов, и общее затягивание войны, как минимум, с переходом в 2024 год. Что не нужно ни нам, ни нашим партнерам.

Надеемся, что наше наступление, которого враг ожидает, к которому готовится, окажется настолько мощным и отлично спланированным, что фактор внезапности не будет иметь принципиального значения. И что мы выйдем, как минимум, на ситуацию до 24 февраля 2022-го, когда началось широкомасштабное российское вторжение. Взяв под прицел российские военные объекты в Крыму, превращая его фактически в остров.

Что касается внутриполитического контента, тут продолжатся скандалы и "зашквары" со стороны "слуг народа", Офиса президента, странные кадровые решения.

Будут закусываться оппозиция и власть, гражданское сообщество и власть. Если будут новые коррупционные скандалы — ни них станут всё более нервно реагировать наши союзники. Что логично.

Что касается внешнеполитических ожиданий, то нам, думаю, продолжат предоставлять в неограниченном количестве все запрашиваемые виды вооружений и боеприпасов (тут нам в помощь и новые встречи в формате "Рамштайн", и июльский саммит НАТО в Вильнюсе, где надеемся на некие гарантии безопасности), за исключением ядерного оружия. Главное – выстроить логистику, чтобы всё это доставлялось в Украину быстро – и фактически сразу вступало в бой.

Касательно намечаемого на лето саммита украинской формулы мира, то это скорее информационный повод, чтобы напомнить всем о существовании Украины, о продолжающейся российской агрессии. Хорошо, что данное мероприятие пройдет именно летом. Это, как правило, пора отпусков, пора политического затишья, снижения градуса внимания к серьезным событиям. А мы не можем позволить такого снижения по отношению к российско-украинской войне.