Экс-нардеп Борислав Береза обрисовал печальное будущее армии рф на фоне ситуации с российским комбригом в плену у "вагнеровцев"

То, что вагнеровцы взяли в плен российского комбрига и заставили его сказать на камеру, что он разоружал их и стрелял по ним бухим из личной неприязни, говорит о главном — система пошла в разнос. Частная военная компания, которая юридически официально заррещена в России и состоит из зеков и наемников берет в плен одного из командиров российской армии. Вы можете представить, чтобы украинские добровольцы взяли в плен комбрига ЗСУ? Не можете? И я не могу. А в России это реально происходит в рамках конфликта между Пригожиным и Шойгу. И Пригожину за это ничего не будет?

Тогда стоит обратиться к военным России:

- Вас кинули в очередной раз. Россия всегда кидает своих. Поэтому берите оружие и идите домой. Сносите власть, становитесь властью, а мы с вами договоримся. Давно уже в Кремле должен сидеть офицер РФ вместо ботексной шавки из ФСБ. Офицеры российской армии, у вас есть возможность смыть позор, который Путин принёс России и закончить войну. Действуйте! Или зеки с феэсбешниками вас всех перебьют. Let's go!