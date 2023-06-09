Военный обозреватель и блогер прокомментировал ракетные удары по Украине 8 и 9 июня

Российские оккупанты с 8 на 9 июня предприняли 2 ракетные атаки по территории Украины.

Первая, довольно не свойственно для РОВ, была проведена ещё в светлое время суток, посредством 2-х КРМБ "Калибр". Вторая, привычно ночью, но малым количеством Х-101/555. Всего было 6 целей.

В данном случае я бы не стал расслабляться, из-за количества целей. Напомню, что 4 июня оккупанты задействовали 6 ракет Х-101/555, а уже 6 июня нанесли удар 35 ракетами Х-101/555.

Не исключено, что это может быть новой систематикой ударов у РОВ. Но, пока это только предположение.

Вне зависимости от того, подтвердится оно или нет, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. У россиян сейчас очень жёсткая паника из-за происходящего в Запорожской области, поэтому они могут активизировать удары по тыловой части Украины, что вполне вписывается в их маниакальный менталитет.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.