Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о так называемом "наступлении ВСУ" на Запорожском направлении и панике россиян

Пока одни разводят "зраду", рефлексируя на фото и видео подбиваемой техники СОУ парни, которые рискуют своей жизнью ради этих слюнявых дятлов, достигают результатов. Никакой конкретики вы от меня не услышите, но поясню ситуацию следующим образом. Вчера я сделал небольшой обзор.

Обзор происходящего в Запорожской области, достаточно простой — это никакое не наступление, а разведка боем, причём приводящаяся сразу на нескольких участках и на нескольких направлениях, что и создало в широко, от страха, раскрытых глазах российского командования, видимость некоего наступления.

Испытав от происходящего жёсткий стресс, российское командование вынуждено было задействовать все оборонные, резервные и тыловые ресурсы, тем самым выдавая свой потенциал, по которому тут же стала работать украинская артиллерия. То есть, функционал разведбатов был отработан полностью.

А теперь, пара слов о разведке боем. Согласно "Военной энциклопедии" С.Б. Иванова, "Военному энциклопедическому словарю" и т.д. это: способ получения актуальной информации о противнике, идея которого заключается в навязывании ему боевого контакта со стороны специально подготовленных к этому частей.

Данный метод широко применялся не только СССР, но и США во время ВМВ и детально был описан Энтони Абрамски в ходе пояснительно записке в поддержку вручения почетной медали Конгресса 2-му лейтенанту Оди Мерфи в Хольцвире, за проведение такой операции во Франция, 26 января 1945.

Каждое подразделение, которое участвует в разведке боем, прекрасно понимает, какие их ждут риски и каковы цели таких мероприятий. Поэтому им нижайший поклон, за самоотверженность. Но, это реалии войны, в которой без жертв, потерь, не победить и если для кого-то это ещё не дошло, поздравляю — вы имбецил.

А теперь, самое главное. Действия СОУ в настоящее время, в рамках разведки боя, не только полностью выполнили свой функционал, но и более того, позволили взять под свой контроль ряд позиций, освободить ряд локаций от оккупантов, заставили их отступать, хотя это не является задачей разведки боем!

То есть, были не только выполнены поставленные задачи, но и перевыполнены. Выход за пределы функционала это редкое явление.

А потому, пока одни продолжают конвульсировать от фото подбитого танчика, другие продолжают профессионально делать своё дело.

Вот только проблема в том, что чрезмерный скулёж дилетантов и лиц особо заинтересованных в массовом скулеже, мешает общей атмосфере происходящего. Просили же — не шуметь, а вы скулите. Если разумные и умеренные пояснения вам недостаточны, то сделайте хоть, что-то полезное — не вибрируйте.