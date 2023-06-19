Журналист, блогер и советник министра обороны Украины не исключает, что оккупанты могут компенсировать вертолётами уничтоженную украинскими военными артиллерию

Генштаб официально сообщил, что вчера наши сбили ещё один российский вёртолёт.

Это 6-й вертолёт за неделю (!) 12-18.06. Всего в июне уже семь. За весь май было 4.

Гипотеза, что россияне пытаются компенсировать вертолётами выбитую украинскими войсками артиллерию, имеет право на жизнь.

Также, согласно данным ГШ, уничтожено ещё 6 средств ПВО врага. Всего в июне 36, за весь май 38.

В главной сводке ГШ не упоминается уничтоженный РЭБ, он есть в сводках командующих. Выкашивание ПВО и РЭБ — это повышение эффективности всех высокоточных средств поражения, которые есть в распоряжении сил обороны Украины.

Т.е.:

1) меньше российской артиллерии — меньше возможности встретить на дистанции;

2) меньше ПВО/РЭБ — рост российских потерь.

Через пару недель можно будет сделать первые выводы. Сейчас просто складывать в столбик.

Источник: Telegram-канал Алексея Копытько.