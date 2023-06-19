Шесть сбитых вертолетов рф за неделю. Несколько гипотез о том, что сейчас на фронте - Алексей Копытько
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Журналист, блогер и советник министра обороны Украины не исключает, что оккупанты могут компенсировать вертолётами уничтоженную украинскими военными артиллерию
Генштаб официально сообщил, что вчера наши сбили ещё один российский вёртолёт.
Это 6-й вертолёт за неделю (!) 12-18.06. Всего в июне уже семь. За весь май было 4.
Гипотеза, что россияне пытаются компенсировать вертолётами выбитую украинскими войсками артиллерию, имеет право на жизнь.
Также, согласно данным ГШ, уничтожено ещё 6 средств ПВО врага. Всего в июне 36, за весь май 38.
В главной сводке ГШ не упоминается уничтоженный РЭБ, он есть в сводках командующих. Выкашивание ПВО и РЭБ — это повышение эффективности всех высокоточных средств поражения, которые есть в распоряжении сил обороны Украины.
Т.е.:
1) меньше российской артиллерии — меньше возможности встретить на дистанции;
2) меньше ПВО/РЭБ — рост российских потерь.
Через пару недель можно будет сделать первые выводы. Сейчас просто складывать в столбик.
Источник: Telegram-канал Алексея Копытько.
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