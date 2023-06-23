Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" рассказал, как идет украинское контрнаступление

Украинские войска, возможно, временно приостанавливают контрнаступательные действия для того, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций, заявил американский Институт изучения войны (ISW).

В своих прогнозах "аналитики" Института ссылаются на информацию начальника разведки Эстонии полковника Марго Гросберга, на днях заявившего о том, что в ближайшую неделю наступления не будет. В свою очередь издание Wall Street Journal 17 июня сообщило, что ВСУ "в основном приостановили наступление в последние дни" из-за того, что командование пересматривает тактику.

"Эти сообщения согласовываются с недавними наблюдениями ISW по масштабу локализованных украинских контратак на юге и востоке Украины", – говорится в сообщении Института изучения войны.

Однако контрнаступление украинской армии, о котором последние недели так часто говорили, фактически не прекращалось. На днях президент Владимир Зеленский, выступая на совместном брифинге с премьером Канады Джастином Трюдо, подтвердил начало контрследующих операций ВСУ. Глава государства тогда ограничился лишь общими словами без деталей, на каком именно этапе находятся наступательные действия Сил обороны Украины.

"Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине, но на какой стадии я не буду подробно говорить. Я каждый день в связи с нашими командующими по разным направлениям, все настроены положительно", — сказал Зеленский.

Из информации, предоставляемой Генштабом, известно, что активные действия проводятся на территории Донецкой и Запорожской областей, но "горячими" можно считать пять направлений.

В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов : Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

На проблемы оккупантов указывает то, что после подрыва Каховской ГЭС российское командование начало переброску частей и соединений из Херсонской области на Запорожское и Донецкое направления.

Такая передислокация значительно усилит российскую группировку под Запорожьем. На Запорожское направление в район Орехова переброшены подразделения 22-й и 45-й бригады спецназначения плюс — подразделения 291-го мотострелкового полка.

В то же время следует признать: оккупанты за год пребывания на наших территориях времени не теряли и настроили немало укрепрайонов и линий обороны с многочисленными минными полями.

Противник за время своего пребывания выстраивал на оккупированных территориях три линии обороны. Это достаточно серьезные укрепленные рубежи, которые украинским воинам придется брать. Система этих укреплений имеет комбинированную структуру.

Первая линия обороны, как правило, состоит из сети взводных опорных пунктов, выполняющих в основном наблюдательно-заградительные функции для подготовки к дальнейшему вступлению в действие второй линии обороны.

А эта самая вторая линия уже более серьезная. Ее сами россияне называют "линия Фаберже". Она насыщена заграждениями типа "зубов дракона". А главное – минными полями. Минные заграждения там очень серьезные. Причем больше всего их наблюдается на Запорожском направлении.

Поэтому на определенный момент затормозилось продвижение нашей техники. Главная задача таких остановок для врага состоит в том, чтобы дать возможность отработать по целям артиллерии и авиации. Речь идет о том, что эти заграждения непроходимы. Это просто делает невозможным быстрый прорыв.

Ну а вслед за этими укреплениями уже идут фундаментально подготовленные позиции, которые "закатаны" в бетон: ДОТы и другие огневые оборонительные инженерные постройки. А ведь год времени у них был для того, чтобы тщательно подготовиться.

Поэтому, учитывая, что сейчас происходит на линии столкновения, это первый этап наступления.

ВСУ фактически работает ротными подразделениями по нескольким направлениям. Это будет продолжаться некоторое время, и то, что сейчас происходит, это еще не контрнаступление, а разведка боем.

В этой так называемой разведке мы пытаемся нащупать места для возможного прорыва, создать плацдармы, а там все будет зависеть от характера оборонных позиций оккупантов: будем ли мы расширять плацдарм в сторону или прорываться на оперативную глубину в 20-40 километров и все остальное.

Примечательно, что с момента предоставления Украине Storm shаdow ее Вооруженные силы изменили свою тактику нанесения ударов по тыловым запасам противника. Теперь акцент переносился на ликвидацию оперативных резервов. То есть это резервы, которые находятся у врага за спиной на расстоянии до ста и более километров, которые они берегут и которые у них в определенной степени есть в ограниченном количестве.

Эти резервы, кстати, построены и расположены тоже в несколько эшелонов. Однако дальность поражения британских ракет позволяет достаточно эффективно нивелировать эту ситуацию.

При этом следует отметить активное использование оккупантами авиации. Это делается для того, чтобы умерить темпы продвижения украинских войск и поддержать темп огневого вала противника.

Британская разведка предполагает, что российские войска временно получили преимущество в воздухе на юге, поскольку с началом контрнаступления Украины туда перебросили дополнительные ударные вертолеты.

Эту тактику авиаударов россиян можно было бы сделать невозможной за счет передачи нам самолетов F-16. О чем украинская сторона сообщала партнерам. Поскольку фактически при наступлении говорится о лобовом характере атак и штурмах трех линий укреплений.

Можно упрекнуть наших западных партнеров, которые в свое время убеждали, что достаточно дать ВСУ средства ПВО, в частности, малого и среднего радиуса действия, для того, чтобы состоялся успешный характер контрнаступления.

А практика показала, что это было ошибочное видение ситуации, и мы, к сожалению, стали заложниками предвзятого отношения в момент предоставления Украине F-16 на момент проведения контрнаступательных операций.

В то же время, стоит обратить внимание на то, что во время контрнаступления украинским Силам обороны придется ликвидировать множество минных заграждений разного типа, преодолевать природные ландшафтные и водные препятствия.

А в этом главная роль будет отводиться выстроенной системе работы разнообразной инженерной техники: машинам разграждения, наведению понтонно-мостовых переправ и т.д. Эта техника частично была в запасе ВСУ, часть нам передали союзники.

Именно инженерная техника будет играть основную роль. Среди нее довольно хорошие машины УР-77. Они есть у нас на вооружении для разминирования минных полей.

Следовательно, маховик контрнаступления ВСУ понемногу раскручивается. Не стоит ожидать, что он будет скорым. А то, что действенным, точно.

Между тем, наши союзники говорят о том, что ждать полноценного наступления осталось недолго.

"В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса", — заявил глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, призвав к осторожности всех, кто считает, что в Украине "все закончится очень быстро".

Он добавил, что украинская армия проводит "зондирующие и формирующие операции", а "основной фронт украинского потенциала все еще находится в резерве, готовый к этой одиночной атаке".