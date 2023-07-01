Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко объяснил "Телеграфу", что станет ключевыми событиями июля

Главным событием июля будет Вильнюсский саммит НАТО, на котором Украину пригласят или нет в этот блок по короткому пути.

Сейчас в Альянсе нет единства. Одни страны-члены считают, что следует запускать процедуру принятия Украины по короткому пути. Чтобы сразу по окончанию войны нас можно было принять в НАТО. Другие выступают против. И речь не только о Турции с Венгрией. Тот же президент США Джо Байден в июне подчеркнул важность того, чтобы Украина прошла полную процедуру соответствия стандартам Альянса. Особо отметив важность решить проблему с коррупцией.

И тут явно недоработка украинской власти. Ведь НАТО, напомню, это военно-политический союз. И если в военной компоненте мы уже превосходим многие страны Альянса, то в политической явно не дорабатываем. И нас огромные проблемы с работой институций, с борьбой с коррупцией, с демократическими стандартами. Офис президента подменяет большинство украинских институций. Глава ОП Ермак – главнее правительства и парламента вместе взятых. Он управляет и Радой, и Кабмином, и правосудием как таковым.

И если нам не предоставят прямую и короткую дорогу в НАТО, в этом будет вина всего Офиса президента.

И, конечно, еще одним ключевым событием июля станут результаты контрнаступления ВСУ. Все ожидают прорыва украинских военных на оперативный простор. Если это произойдет, есть надежда, что до осени, по крайней мере, юг нашей страны будет очищен от оккупантов.

Будем также ожидать приятных неожиданностей типа пригожинского бунта на рассеюшке.

Что касается внутриполитической ситуации в Украине, ОП будет продолжать пытаться контролировать СМИ, регионы и финансовые потоки.

А правительству, похоже, придется корректировать бюджет в сторону увеличения его дефицита.