Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, есть ли смысл обвешивать "Леопарды" "контактами"

Leopard-2A4 и ДЗ (динамическая защита, — ред.) "Контакт-1"… Так или иначе, но это должно было случиться.

В целом, ещё до получения танков Leopard-2 я отмечал, что А4 начальная, базовая модификация, имеющая больше уязвимых зон, чем доработанные А5 и А6. А потому, появление ДЗ именно на А4 было ожидаемым.

Отмечу тот факт, что ДЗ размещается на специальном металлическом каркасе поверх башни, под углом ≈70° и 45°, а так же по бортам. Удивительно, что ДЗ не была установлена на ВЛД (верхняя лобовая деталь, — ред.) и НЛД (нижняя лобовая деталь, — ред.), хотя ВЛД и не относится к уязвимым местам танка, но всё же, руки так и тянуться и её обшить "Контактом-1". А вот НЛД…

Очевидно, что была предпринята попытка решить проблему большой бронемаски пушки, являющейся уязвимым местом. Так же, ДЗ разместили вдоль турнюра башни, который представляет из себя катаную гомогенную броню и является самой ослабленной зоной в танке.

В целом, без сарказма — все правильно сделали. Но, думаю, будут ещё дорабатывать, поскольку угол наклона ДЗ не мешало бы довести до оптимального. При этом, танк получает дополнительную защиту именно там где она ему нужна, не теряя в мобильности. Данный "навес" это от силы +1-1,5 тонны.

А, что такое +1-1,5 тонны для 1500 сильного движка? Leopard-2A4 это не Т-62, который стонет после увеличения массы на 500 кг.

И напомню, что броня Leopard-2A4 была очень хороша для 1980-х, а на сегодня, она не очень хороша. А установка ДЗ становится выходом из сложившегося положения.

Например, этим вопросом задались в Греции и установили ДЗ ASPIS от EODH на свои Leopard 2A4. Концепция интересная и правильная, хотя угол 90° вызывает много концептуально-практических вопросов, но в целом — направление мысли верное.

А потому, блин не комом, но и пока и пончик.

Источник: пост Коваленко в Telegram