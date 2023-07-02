Вызывает ряд вопросов: что не так с последней ночной атакой на Украину - Александр Коваленко
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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал ночную атаку на Украину 2 июля
Итак… июль. Ракетные удары и налёты дронов.
В ночь на 2 июля российские оккупанты задействовали для удара по территории Украины 3 КРМБ "Калибр" и 8 дронов-камикадзе Shahed-136. Все ракеты и дроны были перехвачены — 100%.
В свою очередь, по этим пускам есть, что отметить.
Прежде всего, утром был зафиксирован взлёт не менее 6 стратегических ракетоносцев Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22. Но этот взлёт не сопровождался пуском ракет, а был передислокацией с аэродрома Моздок, на Шайковку. С другой стороны, от того не легче, поскольку Шайковка ближе к границе с Украиной.
Такое перемещение позволит Ту-22М3 сократить время подлёта и применять ракеты Х-22 по северным и северо-восточным областям Украины. С другой стороны, относительная близость Шайковки к границе с Украиной сопряжена с рядом экстремальных моментов для российской стратегической авиации.
Так же не могу не обратить внимание на то, что в очередной раз по Украине совершался пуск КРМБ "Калибр" нечётным количеством, при том, что все пусковые носителей рассчитаны на чётное количество 4-6-8. Применение 3 ракет вместо 4, вызывает ряд вопросов, экономия или нехватка БК?
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