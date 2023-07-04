Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназа им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец объяснил "Телеграфу" главную задачу ВСУ в наступлении

Около месяца назад ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге. За это время было много всякого рода заявлений, в том числе в ракурсе того, что продвижение вперед далеко не столь быстрое, как рассчитывали некоторые.

Но следует понимать, что противник в течение более полугода создавал глубоко эшелонированную оборону. Поэтому, безусловно, наступать сложно. Особенно, если вспомнить, что, согласно концепции НАТО, наступательные действия возможны при тотальном преимуществе в воздухе. Которого у нас не было и нет.

И небольшие поставки F-16 эту проблему не решат. В недавнем интервью The Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный отметил, что мы не просим срочно 120 такого рода истребителей. Но учитывая, что прорываться придется по глубокому фронту, их надо хотя бы 80. Четыре эскадрильи могли бы эффективно прорывать оборону противника. Но пока у нас их нет…

Следует понимать, что наступление будет долгим, длинным. Оно займет не недели, а месяцы. Наша главная задача – сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих.

Спешить никто не будет. Но движение вперед есть, особенно на Бердянском направлении. Задача – перерезать сухопутный коридор в Крым и выйти на берег Азовского моря. Шансы реализовать эту задачу имеются. Но, подчеркиваю, наступление будет проводиться умеренным темпом, чтобы не бросать боевую технику и военнослужащих в пекло, но при этом достигать нужного результата.