Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин напомнил, что такое армия

Армия это огромный, сложный и неестественный для человека механизм. Это комплексный аппарат по умерщвлению людей. В индустриальных масштабах.

В этом исполинском механизме должны действовать вместе абсолютно разные люди: глупые с умными, талантливые с бездарными, оптимисты с пессимистами, циничные с моральными, жесткие с мягкими, злые с добрыми и т.д.

Чтобы эти совершенно разные люди могли действовать как единый механизм, существуют регламент, устав и протоколы. Они же, в свою очередь, являются связующими звеньями сложной многоступенчатой системы иерархий.

Часто бывает так, что приходится служить с людьми, абсолютно не близкими тебе характером. Но выбирать ты не можешь.

Я за 5 лет службы служил с разными людьми — как с отличными добряками, так и с циничными мразями. Не со всеми я находил общий язык, но мы работали вместе, работали строго по системе, каждый на своем месте, и делали то, что были обязаны делать.

Ни в коем случае нельзя публично критиковать вышестоящих по званию, как бы не правы они ни были. В Армии обороны Израиля есть три вида приказа:

Приказ; Незаконный приказ; Явно незаконный приказ.

Первый это обычный приказ, на коих держится весь механизм армии. Ты обязан его выполнять.

Второй — приказ, при котором командир просит тебя, например, обслужить его — почистить ему ботинки, сгонять и купить ему шаурму и т.д.

Ты все равно обязан его выполнить, но затем можешь обжаловать его в военной прокуратуре.

Третий — это единственный приказ, который ты имеешь право не выполнять, даже в бою. Это когда командир приказывает тебе, например, кого-то изнасиловать или открыть огонь по гражданским, или открыть огонь по своим.

Такой приказ можно не выполнять на месте, тебя не могут привлечь потом за невыполнение. Но даже незаконные приказы (второй номер) ты обязан выполнять.

А еще жалование на командира в прокуратуру должно быть анонимным. То есть, только инстанции могут об этом знать. Нельзя ни в коем случае подрывать авторитет командиров публичным образом.

Даже если они отдавали явно незаконный приказ — этим должна заниматься военная прокуратура и трибунал. Публично — не дай бог. Если после суда, вина такого командира будет признана, тогда старшие по званию могут огласить это публично.

Но ни младшие по званию, и тем более не офицеры не могут подавать критике офицеров. Даже если офицеры мрази и подонки. (Никто не идеален, люди вообще часто гадостные создания).

Не дай бог такое делать публично.

Армия это про абсолютное подчинение и тотальное служение. Если система иерархий перестает работать, армия разваливается.

Я специально привел вам пример работы иерархий в израильской армии, потому как она считается достаточно демократичной, в каких-то вопросах расхлябанной (со стороны так кажется), и иногда мягкой.

Но даже в этой "мягкой" армии, как видите, система иерархий абсолютна, а авторитет командира непререкаем. Оспорить этот авторитет можно только через армейские структуры (необязательно успешно, то есть, по факту, попытаться оспорить).

И это правильно. Потому что так должна работать любая армия.

Источник: пост Левина в Telegram